Ăn ngay sau khi tập luyện có tốt cho cơ thể không? 30/05/2026 10:35

(PLO)- Sau khi tập luyện, cơ thể cần được bổ sung dinh dưỡng đúng cách để phục hồi cơ bắp, bù năng lượng và tránh những tác động không mong muốn đến sức khỏe.

Theo The Health Site, sau một buổi tập luyện cường độ cao, nhiều người thường tìm đến protein shake, chuối hoặc một bữa ăn đầy đủ để nhanh chóng lấy lại năng lượng và phục hồi cơ bắp. Tuy nhiên, việc ăn ngay sau khi tập có thực sự cần thiết hay không còn phụ thuộc vào cường độ vận động, mục tiêu thể chất cũng như loại thực phẩm được lựa chọn.

Ăn gì và ăn khi nào sau tập luyện có thể quyết định tốc độ phục hồi cơ bắp, hiệu quả giảm cân và khả năng duy trì năng lượng của cơ thể.

Theo bà Sonal Chandalia, chuyên gia dinh dưỡng tại Bệnh viện và Trung tâm Nghiên cứu Jaslok, cơ thể sau khi tập luyện sẽ tiêu hao đáng kể glycogen, nguồn năng lượng dự trữ chính phục vụ hoạt động thể chất. Đồng thời, quá trình đổ mồ hôi cũng khiến cơ thể mất nước và chất điện giải. Vì vậy, bổ sung dinh dưỡng hợp lý sau tập đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi cơ bắp, tái tạo năng lượng và duy trì hiệu suất vận động.

Vì sao dinh dưỡng sau tập luyện quan trọng?

Chuyên gia cho biết, sau khi vận động, cơ thể có xu hướng hấp thụ dưỡng chất hiệu quả hơn. Đây được xem là “giai đoạn vàng” để bổ sung năng lượng. Một bữa ăn nhẹ giàu protein và carbohydrate có thể hỗ trợ phục hồi cơ bắp, đồng thời bù đắp lượng năng lượng đã tiêu hao.

Trong đó, protein giúp sửa chữa và tái tạo mô cơ, còn carbohydrate có vai trò phục hồi lượng glycogen dự trữ. Nhiều huấn luyện viên khuyến khích nên ăn trong khoảng 30 phút đến 2 giờ sau khi tập. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng khoảng thời gian này không quá cứng nhắc, đặc biệt với những người đã duy trì chế độ ăn đầy đủ trong ngày.

Nên ăn gì sau khi tập?

Thay vì các món ăn nhiều dầu mỡ hoặc nhiều đường, chuyên gia khuyến nghị lựa chọn những thực phẩm lành mạnh, dễ tiêu hóa như chuối, trứng, sữa chua, sinh tố, yến mạch, các loại hạt, gà nướng, gạo lứt và trái cây tươi.

Bên cạnh đó, bổ sung đủ nước cũng rất quan trọng để bù lại lượng chất lỏng đã mất qua mồ hôi. Với các bài tập kéo dài hoặc cường độ cao, đồ uống chứa chất điện giải có thể giúp cơ thể bổ sung natri và kali hiệu quả hơn.

Ăn quá sớm sau tập có gây hại?

Dù việc ăn sau tập luyện được xem là cần thiết, nhưng ăn quá nhiều hoặc ăn ngay sau khi vừa vận động mạnh có thể gây đầy hơi, buồn nôn hoặc khó chịu đường tiêu hóa. Nguyên nhân là trong lúc tập luyện, lưu lượng máu chủ yếu được ưu tiên cho cơ bắp thay vì hệ tiêu hóa.

Theo bà Chandalia, mỗi người sẽ có phản ứng khác nhau sau tập luyện. Có người cảm thấy đói ngay lập tức, trong khi người khác cần thêm thời gian để cơ thể ổn định trước khi ăn uống trở lại bình thường.

Nhịn ăn sau tập có giúp giảm cân?

Một quan niệm phổ biến cho rằng nhịn ăn sau khi tập có thể giúp đốt cháy mỡ thừa hiệu quả hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo điều này có thể phản tác dụng, dẫn đến mệt mỏi, mất cơ, phục hồi kém và thậm chí khiến cơ thể ăn nhiều hơn vào cuối ngày.

Theo chuyên gia dinh dưỡng, giảm cân hiệu quả không nằm ở việc bỏ bữa sau tập mà ở cách lựa chọn thực phẩm và kiểm soát khẩu phần hợp lý. Các thực phẩm giàu protein và chất xơ có thể giúp tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát calo và duy trì khối cơ trong quá trình giảm cân.

Dinh dưỡng sau tập luyện nhìn chung mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được thực hiện đúng cách. Tuy nhiên, không có một nguyên tắc cố định áp dụng cho tất cả mọi người, bởi nhu cầu dinh dưỡng còn phụ thuộc vào cường độ vận động, độ tuổi và mục tiêu sức khỏe của từng cá nhân.