Vì sao đường huyết dễ biến động trong mùa hè? 28/05/2026 14:33

(PLO)- Nắng nóng không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi mà còn âm thầm làm đường huyết biến động khó lường, đặc biệt ở người mắc tiểu đường hoặc có nguy cơ rối loạn chuyển hóa.

Theo NDTV, nhiệt độ cao không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi mà còn có thể tác động trực tiếp đến quá trình kiểm soát đường huyết. Các nghiên cứu cho thấy trong mùa hè, lượng đường trong máu thường dao động mạnh hơn và tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu không được theo dõi chặt chẽ.

Thời tiết oi bức có thể làm đường huyết biến động mạnh hơn bình thường. Ảnh: Stock

Ảnh hưởng đến chuyển hóa glucose

Nhiệt độ môi trường cao có thể làm thay đổi cách cơ thể sử dụng và chuyển hóa glucose, khiến đường huyết tăng hoặc giảm thất thường.

Mất nước làm tăng đường huyết

Khi cơ thể thiếu nước do đổ mồ hôi nhiều, lượng dịch trong máu giảm có thể khiến nồng độ đường huyết trở nên cô đặc và tăng cao hơn bình thường.

Tăng độ nhạy insulin

Thời tiết nóng có thể làm cơ thể hấp thụ insulin nhanh hơn, từ đó làm tăng nguy cơ hạ đường huyết, đặc biệt ở người đang điều trị tiểu đường.

Thay đổi khả năng hấp thụ insulin

Nhiệt độ cao cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình tiết và hấp thụ insulin trong cơ thể, khiến hiệu quả kiểm soát đường huyết trở nên khó ổn định hơn.

Đổ mồ hôi và mất điện giải

Mùa hè oi bức khiến cơ thể dễ mất muối khoáng và chất điện giải qua mồ hôi, làm tăng nguy cơ kiệt sức, say nắng và ảnh hưởng đến cân bằng đường huyết.

Giảm cảm giác thèm ăn

Thời tiết nóng bức thường khiến nhiều người ăn uống thất thường hoặc bỏ bữa, làm đường huyết dễ tụt thấp, đặc biệt ở người dùng thuốc hạ đường huyết hoặc insulin.