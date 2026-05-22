Vừa ăn vừa lướt điện thoại và những thói quen tàn phá đường ruột ít ai ngờ 22/05/2026 16:07

(PLO)- Tiến sĩ Sethi giải thích lý do tại sao những thói quen như lướt điện thoại trong khi ăn và chỉ uống nước vào ban đêm lại gây hại cho đường ruột.

Để duy trì sức khỏe tổng thể, việc giữ gìn sức khỏe đường ruột tốt là rất quan trọng. Điều này không chỉ phụ thuộc vào chế độ ăn uống mà còn cả lối sống hằng ngày.

Ảnh: AI.



Tiến sĩ Saurabh Sethi, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa tại California, được đào tạo tại AIIMS, Harvard và Stanford, đã chia sẻ về 8 thói quen đang âm thầm hủy hoại sức khỏe đường ruột. Theo ông, hầu hết mọi người đều mắc ít nhất 4 trong số những thói quen này và nên cố gắng thay đổi chúng.

Vừa ăn vừa lướt mạng

Việc nghiện màn hình có nhiều tác động tiêu cực đến sức khỏe, và hệ tiêu hóa cũng không ngoại lệ. Theo Tiến sĩ Sethi, khi ăn mà mắt dán chặt vào màn hình, não bộ sẽ không nhận biết được cảm giác no. Kết quả là mỗi lần ăn họ sẽ ăn nhiều hơn 30%.

Bỏ bữa sáng

Nhiều người coi việc bỏ bữa sáng là phương pháp nhịn ăn gián đoạn. Bác sĩ Sethi khẳng định đây là một sai lầm nghiêm trọng. Nhịn ăn gián đoạn cần được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Việc bỏ bữa ngẫu nhiên sẽ làm tăng nồng độ cortisol và làm giảm nhu động ruột vào buổi trưa. Bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa cảnh báo: “Đó không phải là nhịn ăn. Đó là căng thẳng”.

Kết thúc mỗi bữa ăn bằng một món tráng miệng ngọt ngào

Bác sĩ Sethi cảnh báo việc ăn quá nhiều đường hoặc đồ ngọt không tốt cho đường ruột. Kết thúc mỗi bữa ăn bằng đồ ngọt sẽ nuôi dưỡng các vi khuẩn có hại phát triển, dẫn đến cảm giác thèm ngọt ngày càng tăng.

Uống ibuprofen để giảm đau đầu nhẹ

Ibuprofen là một loại thuốc giảm đau thông dụng, được bán không cần đơn ở nước ta. Theo bác sĩ Sethi, các loại thuốc chống viêm không steroid như ibuprofen âm thầm ăn mòn niêm mạc ruột. Quá trình này không gây đau đớn hay có dấu hiệu cảnh báo nào cho đến khi quá muộn.

Chỉ uống nước vào ban đêm

Việc giữ cho cơ thể đủ nước rất quan trọng, nhưng chỉ uống nước vào một thời điểm nhất định trong ngày thì không mang lại nhiều hiệu quả. Tiến sĩ Sethi lưu ý: “Hệ tiêu hóa và thận của bạn cần nước suốt cả ngày. Uống nhiều nước vào ban đêm hầu như không có tác dụng gì”.

Bỏ qua thôi thúc muốn đi

Bác sĩ Sethi lưu ý, bất cứ khi nào bạn cảm thấy muốn đi đại tiện, tốt hơn hết là nên đi ngay. “Mỗi lần bạn trì hoãn, ruột của bạn sẽ học cách ngừng phát tín hiệu. Làm như vậy đủ nhiều sẽ dẫn đến táo bón mãn tính”, ông chia sẻ.

Thường xuyên ăn vặt giữa các bữa ăn

Việc ăn vặt suốt cả ngày không chỉ dẫn đến việc nạp vào cơ thể lượng calo dư thừa. Tiến sĩ Sethi lưu ý: “Hệ tiêu hóa của bạn có chu kỳ tự làm sạch. Chu kỳ này chỉ hoạt động khi bạn không ăn”. Khi bạn liên tục ăn vặt, bạn đang phá vỡ chu kỳ làm sạch đó mỗi ngày.

Ăn trong vòng một giờ trước khi đi ngủ

Vào ban đêm, trong khi chúng ta ngủ, các cơ trong ruột sẽ trải qua quá trình phục hồi tương tự như phần còn lại của cơ thể. “Thức ăn cản trở sẽ làm ngừng toàn bộ quá trình này”, Tiến sĩ Sethi cho biết.