Cơ thể thay đổi thế nào khi ngừng sử dụng các sản phẩm từ sữa? 19/05/2026 07:32

(PLO)- Các sản phẩm từ sữa như sữa, kem, sữa chua và phô mai là phần thiết yếu trong chế độ ăn uống của nhiều người.

Tuy nhiên, việc loại bỏ các sản phẩm từ sữa có thể hữu ích trong một số trường hợp. Ví dụ, người không dung nạp lactose hoặc bị mụn trứng cá có thể giảm triệu chứng sau khi ngừng sữa. Dù vậy, việc này cũng có thể gây ra một số tác hại. Dưới đây là những thay đổi của cơ thể khi bạn ngừng sử dụng sữa.

Nếu bạn nạp quá nhiều calo từ phô mai hay sữa nguyên kem, việc ngừng sữa sẽ giúp giảm cân. Ảnh: AI.



Triệu chứng không dung nạp lactose biến mất

Sản phẩm từ sữa chứa lactose, một loại đường có thể gây vấn đề tiêu hóa. Khoảng 75% dân số thế giới không dung nạp lactose do cơ thể không sản xuất đủ enzyme lactase để phân giải chất này.

Những người này thường bị đầy hơi, chướng bụng và tiêu chảy sau khi ăn thực phẩm chứa lactose. Loại bỏ sữa giúp chấm dứt các triệu chứng trên. Tuy nhiên, nhiều người vẫn có thể ăn một lượng nhỏ thực phẩm ít lactose như sữa chua, phô mai cứng mà không cần loại bỏ hoàn toàn.

Tình trạng mụn trứng cá có thể cải thiện

Nghiên cứu cho thấy người tiêu thụ sản phẩm từ sữa như sữa tươi có khả năng bị mụn trứng cá cao hơn. Nguyên nhân do sữa làm tăng nồng độ các hormone như IGF-1 và insulin.

Các hormone này kích thích viêm nhiễm và sản sinh dầu, khiến mụn nghiêm trọng hơn. Dù sữa không gây mụn cho tất cả mọi người, việc ngừng sữa trong một tháng có thể giúp cải thiện làn da. Ngoài ra, mụn còn do di truyền, thuốc men và nội tiết tố.

Giảm hấp thụ canxi và vitamin D

Sản phẩm từ sữa là nguồn cung cấp canxi chính, chiếm khoảng 40% lượng tiêu thụ trung bình của người Mỹ. Sữa tươi bổ sung cũng cung cấp khoảng 23% giá trị dinh dưỡng vitamin D hằng ngày.

Canxi giúp điều hòa chức năng thần kinh, tạo cấu trúc xương và răng. Trong khi đó, vitamin D hỗ trợ hấp thụ canxi, giảm viêm và tăng miễn dịch. Tiêu thụ sữa giúp tăng mật độ xương, giảm nguy cơ gãy xương và loãng xương. Nếu bỏ sữa, bạn cần bổ sung canxi và vitamin D từ nguồn thực phẩm khác.

Có thể hỗ trợ giảm cân

Nếu bạn nạp quá nhiều calo từ phô mai hay sữa nguyên kem, việc ngừng sữa sẽ giúp giảm cân. Dù sữa liên quan đến cân nặng khỏe mạnh, nạp dư calo từ bất kỳ nguồn nào cũng gây tăng cân.

Việc uống sữa nguyên kem nhiều lần hoặc ăn vặt bằng phô mai có thể tích tụ hàng trăm calo dư thừa. Thay thế thực phẩm giàu calo bằng thực phẩm ít calo giúp tạo ra sự thiếu hụt calo để giảm cân hiệu quả.

Lượng protein nạp vào cơ thể sụt giảm

Sữa chua và phô mai tươi là nguồn cung cấp protein tuyệt vời. Một khẩu phần phô mai tươi hoặc sữa chua chứa hơn 23,5 g protein, phù hợp cho bữa sáng hoặc bữa ăn nhẹ.

Sữa, phô mai và kefir cũng là những nguồn protein tiện lợi. Protein rất cần thiết cho cơ bắp, làm chậm tiêu hóa và thúc đẩy hormone gây cảm giác no. Tăng protein còn giúp điều chỉnh đường huyết và bảo vệ xương. Loại bỏ sữa giàu protein có thể khiến bạn khó đạt mục tiêu dinh dưỡng hằng ngày.