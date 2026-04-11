Ngoài sữa, đây là những thức uống giàu canxi giúp xương chắc khỏe mỗi ngày 11/04/2026 18:41

(PLO)- Không chỉ có sữa bò mới giúp bổ sung canxi cho cơ thể. Từ các loại sữa thực vật, nước mè cho đến sinh tố rau xanh, bạn hoàn toàn có thể đa dạng nguồn canxi mỗi ngày.

Podcast:

Theo NDTV, nếu bạn nghĩ sữa là cách duy nhất để bổ sung canxi cho cơ thể, có lẽ đã đến lúc thay đổi quan niệm đó. Dù không dung nạp lactose, theo chế độ ăn chay hay đơn giản là không thích uống sữa, bạn vẫn có rất nhiều lựa chọn đồ uống giàu canxi giúp duy trì hệ xương chắc khỏe và hỗ trợ cơ thể hoạt động ổn định.

Canxi không chỉ cần cho xương mà còn đóng vai trò quan trọng trong co cơ, dẫn truyền thần kinh và duy trì nhịp tim ổn định. Theo nghiên cứu đăng trên Nutrients, phần lớn cấu trúc xương được tạo nên từ canxi phosphate, khoáng chất giúp xương bền vững, đồng thời đóng vai trò như "kho dự trữ" để cơ thể sử dụng khi cần thiết.

Vì sao canxi quan trọng hơn bạn nghĩ?

Canxi là khoáng chất thiết yếu cho hoạt động co cơ, chức năng thần kinh và sức khỏe tim mạch. Nếu thiếu hụt kéo dài, cơ thể có thể đối mặt với nguy cơ giảm mật độ xương, loãng xương và tăng khả năng gãy xương khi lớn tuổi.

Dưới đây là những thức uống giàu canxi bạn có thể bổ sung vào thực đơn hằng ngày ngoài sữa bò:

Sữa hạnh nhân

Sữa hạnh nhân tăng cường dưỡng chất là một trong những lựa chọn thay thế phổ biến nhất. Nhiều sản phẩm được bổ sung canxi và vitamin D, hỗ trợ tốt cho sức khỏe xương. Loại đồ uống này còn có lượng calo thấp hơn sữa bò, phù hợp với người ăn kiêng hoặc kiểm soát cân nặng. Nên ưu tiên loại không đường để tối ưu lợi ích sức khỏe.

Các loại đồ uống khác ngoài sữa có thể giúp tăng cường lượng canxi trong cơ thể.

Sữa đậu nành

Sữa đậu nành được đánh giá là một trong những loại sữa thực vật có giá trị dinh dưỡng cao nhất. Theo nghiên cứu trên Foods, thức uống này giàu protein chất lượng, chất béo không bão hòa và isoflavone, giúp hỗ trợ tim mạch, tăng mật độ xương ở phụ nữ sau mãn kinh, đồng thời có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm. Đây cũng là lựa chọn lý tưởng cho người không dung nạp lactose.

Sữa dừa

Sữa dừa tự nhiên vốn không chứa quá nhiều canxi, nhưng nhiều loại đóng hộp hiện nay đã được bổ sung thêm khoáng chất này. Với hương vị béo nhẹ, dễ uống và phù hợp cho người dị ứng sữa động vật, đây là lựa chọn đáng cân nhắc trong thực đơn hằng ngày.

Nước mè (vừng)

Ít người biết rằng hạt mè chứa hàm lượng canxi rất cao. Chỉ cần ngâm mè qua đêm, xay cùng nước rồi lọc lấy phần nước uống, bạn đã có một thức uống giàu canxi tự nhiên, đơn giản và dễ thực hiện tại nhà.

Sinh tố xanh

Các loại rau lá xanh như cải xoăn, rau bina chứa lượng canxi dồi dào. Khi kết hợp thành sinh tố cùng trái cây giàu vitamin C như cam, kiwi hoặc thêm một ít hạt dinh dưỡng, cơ thể sẽ hấp thụ khoáng chất này hiệu quả hơn.

Sữa bơ

Nếu vẫn dùng được sản phẩm từ sữa nhưng muốn lựa chọn nhẹ bụng hơn sữa bò, sữa bơ là gợi ý phù hợp. Loại thức uống này vừa cung cấp canxi, vừa hỗ trợ tiêu hóa và giúp cơ thể giữ nước tốt hơn, đặc biệt thích hợp trong những ngày nắng nóng.