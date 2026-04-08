Nhãn dán trái cây tưởng vô hại nhưng có thể tiềm ẩn nguy cơ sức khỏe 08/04/2026 07:57

(PLO)- Tưởng chỉ là nhãn dán vô hại, nhưng lớp keo bám lại trên trái cây có thể trở thành nguồn tiếp xúc hóa chất và vi khuẩn mà nhiều người thường bỏ qua.

Cơ quan An toàn Thực phẩm và Tiêu chuẩn Ấn Độ (FSSAI) vừa phát đi khuyến cáo mới về an toàn thực phẩm, thu hút sự quan tâm của nhiều người tiêu dùng: không nên ăn trực tiếp trái cây và rau củ còn dán nhãn.

Theo cơ quan này, những chiếc tem nhỏ tưởng như vô hại có thể để lại cặn keo không an toàn cho cơ thể nếu vô tình nuốt phải. Trong bài đăng mới nhất trên Instagram, FSSAI nhấn mạnh: "Hãy suy nghĩ kỹ trước khi cắn vào phần có nhãn dán. Dù rất phổ biến, lớp keo dùng để dán tem có thể để lại dư lượng không phù hợp để ăn."

Để đảm bảo vệ sinh và giảm nguy cơ tiếp xúc với hóa chất, FSSAI khuyến cáo người dùng nên gỡ bỏ nhãn và gọt vỏ trái cây hoặc rau củ có dán tem trước khi sử dụng.

Vì sao trái cây lại được dán nhãn?

Các nhãn dán trên trái cây, còn gọi là tem PLU (Price Look-Up), thường được siêu thị sử dụng để nhận diện sản phẩm, phân biệt nông sản hữu cơ với nông sản thông thường, đồng thời hỗ trợ thanh toán và quản lý tồn kho.

Tem nhỏ trên trái cây không chỉ để nhận diện mà còn có thể giữ lại cặn bẩn, vi khuẩn và hóa chất nếu không bóc bỏ đúng cách.

Dù bản thân nhãn dán được sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, các chuyên gia cho biết lớp keo kết dính không phải lúc nào cũng an toàn nếu nuốt vào, đặc biệt khi bề mặt tem có thể bám thêm bụi bẩn, vi khuẩn hoặc dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

Những rủi ro sức khỏe tiềm ẩn

Việc vô tình nuốt phải một lượng nhỏ cặn keo có thể không gây hại ngay lập tức, nhưng nếu lặp lại thường xuyên vẫn tiềm ẩn nguy cơ, nhất là với trẻ nhỏ.

Một số vấn đề có thể gặp phải gồm:

Nuốt phải hóa chất: Keo dán chứa các hợp chất không dùng để ăn.

Nguy cơ nhiễm bẩn: Tem dán có thể giữ lại bụi, vi khuẩn hoặc tồn dư thuốc trừ sâu.

Kích ứng tiêu hóa: Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm dễ gặp cảm giác khó chịu nhẹ ở dạ dày.

Các chuyên gia lưu ý rằng, "an toàn cho thực phẩm" không đồng nghĩa với "có thể ăn được". Vì vậy, ngay cả khi keo dán đạt chuẩn sử dụng trong ngành thực phẩm, người dùng vẫn không nên nuốt phải.

Cách ăn trái cây và rau củ an toàn hơn

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến nguy cơ ô nhiễm thực phẩm và tiếp xúc hóa chất, những thói quen vệ sinh nhỏ có thể tạo ra khác biệt lớn cho sức khỏe.

Để hạn chế rủi ro, nên thực hiện các bước sau:

Luôn gỡ bỏ nhãn dán trước khi ăn

Rửa kỹ rau củ quả dưới vòi nước chảy ít nhất 5 phút

Gọt vỏ tối đa với những loại có thể bóc

Tránh cắn trực tiếp vào vị trí có dán tem

Dùng bàn chải sạch chà nhẹ với trái cây vỏ cứng như táo, lê hoặc dưa chuột

Không dùng xà phòng, khăn khử trùng hay hóa chất để rửa rau quả tươi

Bảo quản lạnh đúng cách với các loại cần để tủ lạnh

Không để thực phẩm trong ô tô, nhà xe hoặc ngoài trời quá lâu

Lau sạch bồn rửa và khu vực sơ chế sau khi rửa thực phẩm