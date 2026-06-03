Vì sao càng ăn lành mạnh, bạn càng béo phì? 03/06/2026 18:30

Nếu bạn từng trầy trật thử qua đủ mọi phương pháp ăn kiêng thịnh hành, nhìn thực đơn của mình chỉ có rau xanh và ức gà nhưng cân nặng vẫn tăng đều, còn cơ thể thì mệt mỏi rệu rã, thì các nhà khoa học đã có câu trả lời cho bạn. Lỗi không phải tại bạn vô kỷ luật, mà tại vì thực đơn đó không dành cho bạn.

Một nghiên cứu đột phá được công bố trên tạp chí danh tiếng Cell bởi hai tác giả Eran Segal và Eran Elinav thuộc Viện Khoa học Weizmann (Israel) đã lật ngược hoàn toàn những gì chúng ta từng biết về dinh dưỡng.

Họ phát hiện ra rằng cơ thể của những người khác nhau sẽ phản ứng hoàn toàn khác biệt đối với cùng một bữa ăn. Điều này đồng nghĩa với việc một chế độ ăn đem lại phép màu cho người bạn thân nhất hoàn toàn có thể phản tác dụng đối với bạn.

Nhóm nghiên cứu đã theo dõi 800 tình nguyện viên (từ 18 đến 70 tuổi, gồm cả người khỏe mạnh và người tiền tiểu đường). Họ thu thập dữ liệu khổng lồ từ bảng câu hỏi sức khỏe, chỉ số cơ thể, xét nghiệm máu, theo dõi lượng đường huyết liên tục và phân tích mẫu phân. Kết quả từ tổng cộng 46.898 bữa ăn đã mang lại những bất ngờ lớn.

Một phụ nữ trung niên tham gia nghiên cứu đã thử và thất bại với vô số chế độ ăn kiêng. Kết quả xét nghiệm cho thấy mức đường huyết của bà tăng vọt sau khi ăn cà chua.

Vì tin rằng đây là thực phẩm lành mạnh, bà đã ăn nó vài lần một tuần mà không hề biết rằng lượng đường huyết tăng cao liên tục chính là thủ phạm liên quan đến các vấn đề về tim mạch, béo phì và tiểu đường.

Trái lại, nhờ vào một thuật toán phân tích hàng trăm yếu tố cá nhân được phát triển sau nghiên cứu, các bác sĩ đã tạo ra được những thực đơn "đo ni đóng giày" cho từng tình nguyện viên. Kết quả khiến ai nấy đều kinh ngạc.

Thực đơn không phải chỉ có salad mỗi ngày. Một số người thậm chí còn được phép uống rượu, ăn sô-cô-la và kem ở mức độ vừa phải mà đường huyết vẫn ổn định.