6 loại thực phẩm bạn nên bổ sung vào chế độ ăn uống khi về già 22/06/2026 19:33

(PLO)- Lão hóa là điều không thể tránh khỏi, nhưng lựa chọn đúng thực phẩm có thể giúp bạn sống khỏe và chất lượng hơn theo thời gian.

Theo Verywell Health, chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong quá trình lão hóa. Nhiều nghiên cứu cho thấy việc bổ sung những thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, chất béo lành mạnh và hợp chất chống viêm có thể giúp làm chậm quá trình lão hóa, bảo vệ não bộ, tim mạch và giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính khi tuổi tác tăng lên.

Các loại quả mọng, các loại hạt, cá béo và dầu ô liu nguyên chất là những thực phẩm bổ sung lành mạnh cho một chế độ ăn uống cân bằng. Ảnh: Getty

1. Các loại quả mọng

Các loại quả mọng như dâu tây, việt quất, mâm xôi... chứa nhiều chất xơ, vitamin C và các hợp chất chống oxy hóa polyphenol. Những dưỡng chất này giúp bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa và giảm tình trạng viêm mạn tính, hai yếu tố góp phần thúc đẩy quá trình lão hóa và làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, ung thư hay Alzheimer.

Một số nghiên cứu cũng cho thấy các chất chống oxy hóa trong quả mọng có thể hỗ trợ giảm đau và cải thiện chức năng khớp ở người bị thoái hóa khớp.

2. Các loại hạt

Quả óc chó, hạnh nhân, hồ trăn và hồ đào là những loại hạt giàu chất béo không bão hòa, omega-3, vitamin E cùng nhiều hợp chất chống oxy hóa.

Việc bổ sung các loại hạt vào chế độ ăn hằng ngày có thể giúp giảm viêm, bảo vệ tế bào, hỗ trợ sức khỏe não bộ và xương, đồng thời góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tim mạch và một số loại ung thư.

3. Trà xanh

Trà xanh nổi tiếng nhờ hàm lượng polyphenol và catechin cao, những chất chống oxy hóa có khả năng bảo vệ tế bào trước tổn thương do gốc tự do.

Các nghiên cứu cho thấy uống trà xanh thường xuyên có thể hỗ trợ tăng cường miễn dịch, cải thiện chức năng nhận thức và giảm nguy cơ mắc nhiều loại ung thư như ung thư gan, vú, dạ dày, phổi và tuyến tiền liệt.

Tuy nhiên, trà xanh có chứa caffeine, vì vậy nên uống với lượng vừa phải và ưu tiên các sản phẩm không thêm đường để tối ưu lợi ích sức khỏe.

4. Dầu ô liu nguyên chất

Dầu ô liu nguyên chất là thành phần đặc trưng của chế độ ăn Địa Trung Hải, vốn được đánh giá cao về lợi ích đối với sức khỏe và tuổi thọ.

Loại dầu này giàu chất béo không bão hòa đơn, polyphenol và một lượng nhỏ omega-3, giúp giảm viêm, bảo vệ tim mạch và có thể làm chậm sự suy giảm nhận thức khi lớn tuổi.

Các chuyên gia khuyến khích sử dụng dầu ô liu thay thế một phần chất béo bão hòa trong bữa ăn hằng ngày để tăng cường lợi ích sức khỏe.

5. Hải sản

Các loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá mòi là nguồn cung cấp dồi dào axit béo omega-3, có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tim mạch, giảm viêm và duy trì chức năng não bộ.

Một nghiên cứu quy mô lớn tại Nhật Bản cho thấy những người thường xuyên ăn các loại cá nhỏ như cá mòi có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn so với những người ăn ít.

Ngoài omega-3, hải sản còn cung cấp vitamin D, vitamin A, canxi, protein chất lượng cao và nhiều axit amin thiết yếu, góp phần duy trì sức khỏe khi tuổi cao.

6. Nghệ

Nghệ chứa curcumin, hoạt chất có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa mạnh.

Nhiều nghiên cứu cho thấy curcumin có thể giúp làm chậm một số thay đổi liên quan đến tuổi tác, đồng thời hỗ trợ phòng ngừa các bệnh mạn tính. Bên cạnh đó, hợp chất này còn được ghi nhận có tiềm năng chống ung thư, hỗ trợ kiểm soát đường huyết và có đặc tính kháng khuẩn, kháng virus.

Tuy nhiên, curcumin hấp thu khá kém. Để tăng khả năng hấp thu, có thể dùng nghệ cùng một lượng nhỏ hạt tiêu đen hoặc chất béo lành mạnh như dầu ô liu.