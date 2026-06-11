Loại thực phẩm phổ biến này có thể làm tăng nguy cơ ung thư miệng 11/06/2026 13:08

(PLO)- Được nhiều người yêu thích, loại thực phẩm này đang được các chuyên gia cảnh báo vì có thể làm tăng nguy cơ ung thư miệng.

Theo EatingWell, ung thư miệng là một trong những bệnh ung thư phổ biến ở vùng đầu cổ. Ngoài thuốc lá, rượu bia và virus HPV, chế độ ăn uống cũng được xem là yếu tố có thể ảnh hưởng đến nguy cơ mắc bệnh.

Nhiều nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ thường xuyên các loại thịt chế biến sẵn như xúc xích, thịt xông khói, giăm bông, lạp xưởng và thịt nguội có liên quan đến nguy cơ ung thư miệng cao hơn.

Một số nghiên cứu cho thấy ăn thường xuyên thịt chế biến sẵn như xúc xích, thịt xông khói và thịt nguội có thể làm tăng nguy cơ ung thư miệng. Ảnh: Getty

Vì sao thịt chế biến sẵn có thể gây hại?

Chứa chất bảo quản có khả năng gây ung thư

Các sản phẩm thịt chế biến thường được bổ sung nitrat và nitrit để kéo dài thời gian bảo quản. Khi đi vào cơ thể, chúng có thể tạo thành các hợp chất có khả năng làm tăng nguy cơ ung thư.

Sinh ra chất độc khi chế biến ở nhiệt độ cao

Nướng, hun khói hoặc chiên ở nhiệt độ cao có thể tạo ra các hợp chất gây hại cho tế bào, làm tổn thương DNA và thúc đẩy quá trình hình thành ung thư.

Làm gia tăng tình trạng viêm kéo dài

Chế độ ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn có thể kích thích viêm mạn tính trong cơ thể. Tình trạng này làm suy giảm khả năng phục hồi của tế bào và tạo điều kiện cho những biến đổi bất thường xuất hiện.

Gây mất cân bằng hệ vi sinh trong khoang miệng

Việc ăn uống thiếu lành mạnh có thể làm thay đổi hệ vi khuẩn tự nhiên trong miệng, từ đó làm tăng viêm nhiễm và ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng lâu dài.

Cách giảm nguy cơ ung thư miệng

Không hút thuốc lá hoặc sử dụng thuốc lá dưới bất kỳ hình thức nào.

Hạn chế rượu bia.

Ăn nhiều rau xanh, trái cây tươi và thực phẩm giàu chất chống oxy hóa.

Đánh răng, dùng chỉ nha khoa và khám nha khoa định kỳ.

Tiêm vắc-xin HPV theo khuyến cáo của bác sĩ.

Mặc dù thịt chế biến sẵn không phải là nguyên nhân duy nhất gây ung thư miệng, việc tiêu thụ quá nhiều loại thực phẩm này có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Một chế độ ăn cân bằng, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn cùng lối sống lành mạnh sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe răng miệng và giảm nguy cơ ung thư trong dài hạn.