Vì sao cần nâng cao kỹ năng sơ cứu trong cộng đồng? 06/06/2026 15:47

(PLO)- Sơ cứu không chỉ là một kỹ năng y tế mà còn là một hành động nhân văn, thể hiện trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng.

Đây là thông tin được ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ TP.HCM chia sẻ tại buổi lễ ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác nâng cao kỹ năng sơ cấp cứu trong cộng đồng vào ngày 2-6 vừa qua.

Các đơn vị tham gia ký kết gồm: Quỹ Urgo Foundation (Pháp), chuỗi nhà thuốc Long Châu, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, Đại học Y Dược TP.HCM và Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Kỹ năng sơ cứu vô cùng quan trọng

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, cho biết theo báo cáo đánh giá của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia năm 2025, cả nước xảy ra gần 18.000 vụ tai nạn giao thông, khiến gần 10.000 người tử vong và khoảng 12.000 người bị thương. Tính trung bình mỗi ngày có khoảng 28 người tử vong và 33 người bị thương do tai nạn giao thông.

Những con số này cho thấy sơ cấp cứu không chỉ là một kỹ năng cần thiết mà còn là hành động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần bảo vệ tính mạng người dân trong những tình huống khẩn cấp.

Kỹ năng sơ cứu rất cần thiết và quan trọng. Ảnh: MỸ HUYỀN

Vì thế ông Nhật kỳ vọng, việc ký kết hợp tác giữa các bên sẽ có thêm nguồn lực để thực hiện hiệu quả hơn các hoạt động phục vụ cộng đồng, đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng cho thế hệ trẻ để lan tỏa những giá trị nhân văn trong xã hội.

Nội dung của hợp tác này sẽ tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm: triển khai hàng trăm trạm sơ cấp cứu hỗ trợ cộng đồng; đào tạo thực hành cho sinh viên ngành y dược; và mở rộng các hoạt động giáo dục sức khỏe cộng đồng trên phạm vi toàn quốc.

Về lâu dài, mục tiêu của hợp tác là mỗi gia đình đều có thể trở thành một "học viện sơ cấp cứu" thu nhỏ, nơi các thành viên đều biết cách hỗ trợ nhau khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

Thành lập hàng trăm điểm sơ cấp cứu tại nhà thuốc

Tại đây, các đơn vị còn ra mắt chương trình Học viện Sơ cứu (First-Aid Academy), hướng đến chuẩn hóa kỹ năng sơ cấp cứu cho sinh viên ngành y dược. Đồng thời, tận dụng mạng lưới rộng khắp của Long Châu để thành lập hàng trăm điểm sơ cấp cứu.

Bà Nguyễn Đỗ Quyên, Phó Tổng Giám đốc FPT Retail, Giám đốc điều hành hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu, cho biết, thông chương trình, hệ thống không chỉ cung cấp dược phẩm mà còn là trạm hỗ trợ sơ cấp cứu ngay tại cộng đồng, can thiệp y tế kịp thời trong tình huống khẩn cấp... Mô hình dự kiến triển khai tại các khu chung cư và thành phố du lịch.

Ông Pascal B. Auzière, Trưởng bộ phận Dự án của Quỹ Urgo Foundation nhấn mạnh, sơ cấp cứu đóng vai trò đặc biệt quan trọng, chỉ một hành động đúng cũng có thể bảo vệ sự sống và giảm thiểu rủi ro cho bệnh nhân. Do đó, việc tăng cường đào tạo thực hành cho sinh viên - đội ngũ y tế tương lai, là hết sức cần thiết.

Nhìn về sự hợp tác giữa hai nước, ông Thibaut GIROUX, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam (CCIFV) cho biết, hơn 30 năm qua Việt Nam và Pháp đã duy trì hợp tác trong lĩnh vực y tế. Đến nay, gần 3.000 bác sĩ Việt Nam đã được đào tạo tại Pháp, nhiều người đang đảm nhiệm các vị trí quan trọng tại các bệnh viện và cơ quan y tế trong nước. Ngoài đào tạo nhân lực, việc hợp tác còn mở rộng sang nghiên cứu khoa học, phòng chống dịch bệnh, chuyển giao công nghệ và phát triển các mô hình hợp tác mới.

Ông Etienne Ranaivoson, Tổng lãnh sự Pháp tại TPHCM, cũng khẳng định hợp tác y tế là một trong những lĩnh vực quan trọng trong quan hệ song phương. Ông cũng đánh giá ngành y tế Việt Nam đang trải qua giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ với nhiều cải cách quan trọng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân. Trong thời gian tới, Pháp vẫn luôn mong muốn đồng hành cùng Việt Nam thông qua các chương trình hợp tác về đào tạo, nghiên cứu và chăm sóc sức khỏe.