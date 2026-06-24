Điều gì xảy ra với lượng đường trong máu của bạn sau bữa sáng ít tinh bột? 24/06/2026 14:03

(PLO)- Thay đổi nhỏ trong bữa sáng có thể giúp hạn chế đường huyết tăng vọt và mang lại lợi ích lâu dài cho sức khỏe.

Theo VerywellHealth, một bữa sáng ít tinh bột, giàu protein, chất béo lành mạnh và chất xơ có thể giúp đường huyết ổn định hơn sau ăn, đồng thời hỗ trợ kiểm soát đường huyết trong suốt cả ngày.

Ăn bữa sáng ít tinh bột có thể giúp bạn duy trì lượng đường trong máu ổn định suốt cả ngày. Ảnh: Getty

Ăn sáng ít tinh bột giúp ổn định đường huyết

Bữa sáng ít tinh bột, đặc biệt là tinh bột tinh chế, có thể giúp giảm mức tăng đường huyết sau ăn. Nghiên cứu cho thấy những người lựa chọn bữa sáng ít carbohydrate kiểm soát đường huyết tốt hơn và có chỉ số HbA1c (là chỉ số đo lượng đường trong máu dài hạn) thấp hơn theo thời gian.

Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là cắt bỏ hoàn toàn tinh bột mà là lựa chọn đúng loại.

Tinh bột nào nên hạn chế?

Các thực phẩm như bánh ngọt, ngũ cốc có đường, nước ép trái cây, bánh kếp hoặc sữa chua có đường thường chứa carbohydrate đơn giản, dễ khiến đường huyết tăng nhanh.

Thay vào đó, nên ưu tiên các nguồn carbohydrate giàu chất xơ như yến mạch nguyên hạt, bánh mì nguyên cám, trái cây tươi và các loại đậu.

Tăng protein và chất béo lành mạnh

Protein và chất béo không bão hòa giúp làm chậm quá trình hấp thu đường, tăng cảm giác no và hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Một số lựa chọn phù hợp cho bữa sáng gồm: trứng, sữa chua Hy Lạp, quả bơ, cá hồi, các loại hạt.

Chất xơ là "trợ thủ" của đường huyết

Chất xơ giúp làm chậm hấp thu glucose, cải thiện độ nhạy insulin và hỗ trợ sức khỏe đường ruột. Vì vậy, hãy cố gắng bổ sung trái cây, rau củ, yến mạch và ngũ cốc nguyên hạt vào bữa sáng hằng ngày.