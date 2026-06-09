Nếu duy trì lâu dài, những thói quen này có thể khiến nguy cơ tiểu đường tăng cao 09/06/2026 10:38

(PLO)- Không chỉ đồ ngọt, những thói quen diễn ra mỗi ngày như ngồi quá lâu, thiếu ngủ hay căng thẳng kéo dài cũng có thể âm thầm đẩy bạn đến gần hơn với bệnh tiểu đường.

Theo Times Now, nhiều người cho rằng chỉ cần hạn chế đường trong trà, cà phê hay đồ ngọt là đủ để phòng tránh bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết nguy cơ mắc bệnh không chỉ đến từ lượng đường tiêu thụ mà còn chịu tác động lớn từ lối sống hằng ngày. Một số thói quen tưởng chừng vô hại có thể âm thầm làm suy giảm khả năng kiểm soát đường huyết và làm tăng nguy cơ kháng insulin theo thời gian.

Ngay cả khi hạn chế đồ ngọt, bạn vẫn có thể đối mặt với nguy cơ tiểu đường nếu duy trì những thói quen không lành mạnh trong thời gian dài.

Theo Tiến sĩ Shehla Shaikh, chuyên gia nội tiết tại Bệnh viện Saifee, Ấn Độ ngày càng có nhiều người trẻ xuất hiện tình trạng tiền tiểu đường, béo phì và đường huyết cao dù không tiêu thụ nhiều đồ ngọt. Điều này cho thấy tiểu đường là một bệnh lý liên quan chặt chẽ đến lối sống, bao gồm chế độ ăn uống, mức độ vận động, giấc ngủ, căng thẳng, cân nặng và yếu tố di truyền.

Ngồi quá lâu làm tăng nguy cơ kháng insulin

Một trong những yếu tố nguy cơ thường bị xem nhẹ là thói quen ngồi nhiều giờ liên tục. Những người làm việc văn phòng hoặc ít vận động có thể gặp tình trạng chậm trao đổi chất và giảm độ nhạy insulin, ngay cả khi họ hạn chế đồ ngọt.

Nhiều chuyên gia cho rằng ngồi quá lâu gây hại cho sức khỏe không kém gì một số thói quen xấu khác. Việc ngồi liên tục trong nhiều giờ có thể làm tăng nguy cơ tiểu đường, béo phì, cao huyết áp, mỡ máu cao và bệnh tim mạch. Vì vậy, hãy tranh thủ đứng dậy đi lại, vận động nhẹ hoặc vươn vai vài phút sau mỗi giờ làm việc để giúp cơ thể đốt cháy năng lượng hiệu quả hơn và kiểm soát đường huyết tốt hơn.

Thiếu ngủ và căng thẳng kéo dài ảnh hưởng đến đường huyết

Giấc ngủ kém chất lượng hoặc ngủ không đủ giấc có thể làm rối loạn các hormone kiểm soát cảm giác đói, sự thèm ăn và lượng đường trong máu. Điều này khiến cơ thể dễ thèm thực phẩm giàu năng lượng, đồng thời làm tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa.

Bên cạnh đó, căng thẳng kéo dài làm tăng nồng độ cortisol, hormone liên quan đến phản ứng stress. Khi cortisol duy trì ở mức cao trong thời gian dài, lượng đường trong máu có thể tăng lên, đồng thời thúc đẩy tình trạng kháng insulin.

Thực phẩm "không đường" chưa chắc tốt cho đường huyết

Nhiều sản phẩm gắn nhãn "không đường" vẫn có thể tác động bất lợi đến lượng đường trong máu. Một số loại bánh quy, bánh ngọt, đồ ăn nhẹ hoặc thức uống đóng gói có thể chứa carbohydrate tinh chế, tinh bột chế biến, chất tạo ngọt nhân tạo hoặc thành phần giàu calo.

Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng nên đọc kỹ bảng thành phần và giá trị dinh dưỡng thay vì chỉ dựa vào thông tin ghi trên mặt trước bao bì.

Những dấu hiệu sớm thường bị bỏ qua

Các triệu chứng ban đầu của tình trạng rối loạn đường huyết thường diễn tiến âm thầm và không đặc hiệu. Một số dấu hiệu có thể gặp gồm:

Mệt mỏi kéo dài

Cảm giác đói thường xuyên

Tăng mỡ vùng bụng

Tiểu nhiều lần

Khó ngủ

Giảm khả năng tập trung hoặc ghi nhớ

Do các biểu hiện xuất hiện từ từ, nhiều người không nhận ra lượng đường trong máu đã bắt đầu vượt khỏi ngưỡng bình thường.

Phòng ngừa tiểu đường không chỉ là cắt giảm đường

Theo các chuyên gia, việc phòng ngừa bệnh tiểu đường cần một cách tiếp cận toàn diện hơn là chỉ hạn chế đồ ngọt. Duy trì vận động thường xuyên, ngủ đủ giấc, kiểm soát căng thẳng, ăn uống cân bằng và giữ cân nặng hợp lý mới là những yếu tố then chốt giúp ổn định đường huyết và giảm nguy cơ mắc bệnh trong dài hạn.

Phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ và điều chỉnh lối sống kịp thời có thể góp phần ngăn ngừa tiểu đường cũng như nhiều biến chứng sức khỏe nghiêm trọng về sau.