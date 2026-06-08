Uống gì vào buổi sáng để thận hoạt động tốt hơn? 08/06/2026 10:02

(PLO)- Chỉ với vài lựa chọn đồ uống đơn giản vào buổi sáng, bạn có thể giúp thận hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời hỗ trợ kiểm soát huyết áp, đường huyết và sức khỏe tổng thể.

Theo Health, thận là cơ quan đảm nhiệm nhiệm vụ lọc chất thải, cân bằng chất lỏng và duy trì nhiều chức năng quan trọng của cơ thể. Bắt đầu ngày mới bằng những thức uống phù hợp có thể góp phần hỗ trợ hoạt động của thận, đồng thời mang lại lợi ích cho sức khỏe tổng thể.

Nước lọc, cà phê, trà xanh, trà đen hay sinh tố không đường đều có thể là những lựa chọn tốt vào buổi sáng, giúp cơ thể được cấp nước đầy đủ và hỗ trợ thận hoạt động hiệu quả hơn. Ảnh: Getty

Nước lọc

Nước là lựa chọn tốt nhất để duy trì chức năng thận. Việc uống đủ nước giúp nước tiểu loãng hơn, hỗ trợ quá trình đào thải chất cặn bã và giảm nguy cơ hình thành sỏi thận.

Không chứa đường hay calo, nước còn giúp cơ thể được cấp nước đầy đủ mà không làm ảnh hưởng đến đường huyết, yếu tố có liên quan mật thiết đến sức khỏe thận.

Cà phê

Nếu sử dụng hợp lý, cà phê có thể là một phần của thói quen buổi sáng lành mạnh. Một số nghiên cứu cho thấy người uống cà phê có nguy cơ mắc bệnh thận mạn thấp hơn.

Tuy nhiên, nên hạn chế các loại cà phê chứa nhiều đường, kem hoặc siro tạo ngọt. Đồng thời, không nên tiêu thụ quá nhiều caffeine vì điều này có thể làm tăng huyết áp ở một số người, từ đó ảnh hưởng đến chức năng thận.

Trà xanh

Trà xanh không đường vừa giúp bổ sung nước, vừa cung cấp các hợp chất chống oxy hóa có lợi cho cơ thể. Những hoạt chất này hỗ trợ giảm viêm, bảo vệ mạch máu và góp phần duy trì sức khỏe tim mạch cũng như thận.

So với cà phê, trà xanh chứa ít caffeine hơn nên phù hợp với những người nhạy cảm với chất kích thích.

Trà đen

Trà đen cũng là nguồn cung cấp các hợp chất chống oxy hóa tự nhiên. Một số nghiên cứu cho thấy việc uống trà thường xuyên có thể liên quan đến nguy cơ mắc các vấn đề về thận thấp hơn.

Bên cạnh đó, trà đen còn có thể hỗ trợ kiểm soát huyết áp, yếu tố quan trọng giúp bảo vệ thận khỏi các tổn thương lâu dài.

Sinh tố không đường

Một ly sinh tố làm từ trái cây, rau củ và các loại hạt có thể giúp tăng lượng chất xơ trong khẩu phần ăn. Chế độ ăn giàu chất xơ được cho là có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh thận mạn thấp hơn.

Để tối ưu lợi ích, nên tự chế biến sinh tố từ nguyên liệu tươi và hạn chế các sản phẩm đóng chai hoặc pha sẵn vì thường chứa nhiều đường bổ sung.