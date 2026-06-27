Vì sao ớt được xem là siêu thực phẩm cho người dùng? 27/06/2026 10:32

Không chỉ đơn thuần là một loại gia vị tạo cảm giác cay nồng đặc trưng trong ẩm thực châu Á và các vùng nhiệt đới, quả ớt còn được khoa học chứng minh là một siêu thực phẩm mang lại nhiều lợi ích vượt trội cho sức khỏe.

Thuộc họ cà (Solanaceae) cùng họ với cà chua, cà tím và khoai tây, ớt sở hữu đặc tính kháng khuẩn, chống ký sinh trùng tự nhiên và là một chất xúc tác mạnh mẽ cho hệ miễn dịch của cơ thể.

Hợp chất capsaicin, thành phần chính tạo nên vị cay xé lưỡi của ớt chính là chìa khóa kích thích quá trình trao đổi chất và hỗ trợ đốt cháy chất béo trong cơ thể. Đặc biệt, các nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng, những người có thói quen ăn ớt thường xuyên trong các bữa ăn hàng ngày có tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch giảm đi một cách đáng kể.

Nhờ nguồn vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa dồi dào, ớt giúp duy trì một làn da khỏe mạnh và rạng rỡ.

Ớt cung cấp một lượng lớn các nguyên tố vi lượng thiết yếu như đồng, magie, kali, mangan và sắt, giúp củng cố hàng rào phòng ngự tự nhiên của cơ thể trước các tác nhân gây hại từ môi trường.

Bên cạnh đó, nhờ đặc tính chống viêm của capsaicin, ớt hoạt động như một chất giảm đau tự nhiên hiệu quả. Nó giúp xoa dịu các cơn đau liên quan đến viêm khớp, thấp khớp, vẹo cổ, chuột rút và đau lưng. Trong ngành dược phẩm, capsaicin cũng là thành phần phổ biến được chiết xuất để điều trị các chứng đau thần kinh mãn tính.

Ớt là vũ khí hạng nặng chống lại các gốc tự do, nguyên nhân chính gây ra tình trạng lão hóa sớm ở con người. Khả năng này đến từ hệ sắc tố thực vật giàu chất chống oxy hóa, bao gồm chlorophyll có trong ớt xanh và các carotenoid có trong các loại ớt màu đỏ và cam.