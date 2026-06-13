Vì sao ăn theo chế độ này dễ bị ảnh hưởng sức khỏe? 13/06/2026 09:58

(PLO)-Nhiều người muốn giảm cân cấp tốc bằng cách thực hiện chế độ ăn này.

Từ lâu, việc cắt giảm các thực phẩm giàu carbohydrate (carb) như trái cây, rau củ chứa tinh bột, ngũ cốc và ưu tiên nhóm giàu protein, chất béo như thịt, trứng, phô mai đã trở thành chiến lược quen thuộc của những người muốn giảm cân cấp tốc.

Tuy nhiên, tương tự các chế độ ăn kiêng mang tính chất nghiêm ngặt khác, các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo rằng chế độ ăn low-carb (ít carb) có thể mang lại những hệ lụy không nhỏ cho sức khỏe.

Một tổng hợp phân tích các nghiên cứu vào năm 2024 chỉ ra rằng, sau từ 2 đến 18 tháng áp dụng, những người theo chế độ low-carb giảm trung bình nhiều hơn gần 2,7kg so với người theo chế độ ăn Địa Trung Hải, và hơn 0,7kg so với chế độ ăn ít chất béo (low-fat).

Dù mang lại kết quả nhanh chóng, việc duy trì chế độ ăn này trong thời gian dài là một thử thách cực kỳ khó khăn và tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu áp dụng sai cách.

Theo Tiến sĩ Dariush Mozaffarian, Giám đốc Viện Food is Medicine Institute tại Đại học Tufts, việc ăn low-carb từ 3 đến 6 tháng để giảm cân nhanh là hợp lý, nhưng kéo dài hơn thế có thể khiến cơ thể rơi vào tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng trầm trọng.

Tiến sĩ Frank B. Hu, Giáo sư dinh dưỡng và dịch tễ học tại Trường Y tế Công cộng Harvard TH Chan, cảnh báo chế độ ăn low-carb truyền thống thường nạp vào rất nhiều thịt đỏ. Việc tiêu thụ quá nhiều chất béo bão hòa từ động vật sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tiểu đường tuýp 2.

Việc loại bỏ hoàn toàn rau củ chứa tinh bột, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt và phần lớn trái cây đồng nghĩa với việc cơ thể bị tước đi nguồn chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa quý giá, những yếu tố cốt lõi bảo vệ hệ miễn dịch và sức khỏe tim mạch.