Ăn protein quá nhiều, chuyện gì xảy ra? 04/06/2026 09:35

(PLO)-Trào lưu tăng cường protein để giảm cân, tăng cơ đang bùng nổ mạnh mẽ trên không gian mạng, biến dưỡng chất này thành một cơn sốt có phần quá đà.

Trên các nền tảng mạng xã hội, khi các KOLs (người có ảnh hưởng) về sức khỏe và các công thức nấu ăn lành mạnh ngày càng lên ngôi, có một đại lượng dưỡng chất đang lấn lướt tất cả là protein.

Các thực phẩm giàu protein được tôn sùng như một giải pháp giúp bạn cảm thấy no bụng với ít calo hơn, vừa hỗ trợ giảm cân lại vừa giúp tăng cơ. Thế nhưng, nỗi ám ảnh mang tên protein này có thể đang khiến chúng ta ăn nhiều quá mức cần thiết.

Thị trường luôn có những xu hướng cực đoan xoay quanh thực phẩm. Chúng ta từng có làn sóng tẩy chay chất béo (low fat), rồi đến giảm đường (low sugar), và giờ đây là thời kỳ của chế độ giàu protein (high protein).

Những gì cực đoan thường dễ thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng chúng không hề tốt cho sức khỏe và không bao giờ bền vững.

Theo khảo sát thường niên của Hội đồng Thông tin thực phẩm quốc tế, có tới 71% người tiêu dùng đang cố gắng tăng lượng protein nạp vào cơ thể trong năm nay. Khảo sát cũng chỉ ra rằng tỷ lệ tiếp xúc với các nội dung về thực phẩm và dinh dưỡng trên mạng xã hội phần lớn tập trung vào protein đã tăng mạnh 54%.

Các nghiên cứu quan sát cho thấy người dân đang bị thiếu hụt chất xơ trầm trọng. Theo một nghiên cứu công bố trên Tạp chí American Journal of Lifestyle Medicine, chỉ có 5% dân số đáp ứng đủ lượng chất xơ khuyến nghị mỗi ngày. Việc thiếu hụt này dẫn đến các vấn đề sức khỏe mạn tính như táo bón và các bệnh về đường ruột.