Cà phê nóng hay cà phê đá: Loại nào chứa nhiều caffeine và chất chống oxy hóa hơn? 20/06/2026 08:19

(PLO)- Nhiều người tin rằng cà phê đá mạnh hơn cà phê nóng, nhưng sự thật về hàm lượng caffeine và lợi ích sức khỏe có thể khiến bạn bất ngờ.

Theo Health, nên uống cà phê nóng hay cà phê lạnh? Đây là câu hỏi được nhiều người yêu cà phê quan tâm. Thực tế, nhiệt độ của ly cà phê không phải là yếu tố quyết định duy nhất đến hàm lượng caffeine hay lợi ích sức khỏe. Sự khác biệt chủ yếu đến từ cách pha chế, loại hạt và các thành phần đi kèm.

Cà phê pha lạnh đôi khi có thể chứa nhiều caffeine hơn cà phê nóng, tùy thuộc vào cách pha chế. Ảnh: Getty

Hàm lượng caffeine: Không chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ

Cà phê nóng, cà phê đá và cà phê ủ lạnh (cold brew) có thể chứa lượng caffeine rất khác nhau. Điều này phụ thuộc vào loại hạt cà phê, mức độ rang, độ xay, thời gian chiết xuất và cách pha.

Nhiều người thường nhầm lẫn giữa cà phê đá và cà phê ủ lạnh. Trong khi cà phê đá được pha bằng nước nóng rồi làm lạnh với đá, thì cà phê ủ lạnh được ngâm trong nước lạnh từ 12-24 giờ trước khi lọc.

Các nghiên cứu cho thấy hàm lượng caffeine thay đổi đáng kể theo phương pháp pha chế. Cà phê đá có thể chứa ít caffeine hơn do bị pha loãng bởi đá, trong khi cà phê ủ lạnh thường có lượng caffeine cao hơn nhờ thời gian chiết xuất kéo dài.

Ngoài ra, cà phê rang nhẹ hoặc rang vừa thường giữ được nhiều caffeine hơn một chút so với cà phê rang đậm. Bên cạnh đó, hạt Robusta có thể chứa gần gấp đôi lượng caffeine so với hạt Arabica.

Tuy nhiên, cảm giác tỉnh táo không chỉ đến từ caffeine. Một ly cà phê lạnh có thể mang lại cảm giác sảng khoái hơn trong ngày nắng nóng, còn cà phê nóng vào buổi sáng lại tạo cảm giác dễ chịu và giúp nhiều người cảm thấy tỉnh táo hơn.

Đừng quên rằng các loại kem béo, siro hay đường thêm vào cà phê cũng ảnh hưởng đến mức năng lượng. Chúng có thể khiến đường huyết tăng nhanh nhưng cũng dễ gây mệt mỏi sau đó.

Loại nào giàu chất chống oxy hóa hơn?

Cà phê là nguồn cung cấp dồi dào các chất chống oxy hóa, đặc biệt là polyphenol như flavonoid và axit chlorogenic. Những hợp chất này góp phần giảm viêm, đồng thời hỗ trợ sức khỏe tim mạch, thần kinh và hệ miễn dịch.

Theo một số nghiên cứu, cà phê pha bằng nước nóng có khả năng chiết xuất nhiều chất chống oxy hóa hơn so với phương pháp pha lạnh. Tuy nhiên, mức chênh lệch không quá lớn và cả hai loại đều cung cấp lượng chất chống oxy hóa đáng kể.

Loại nào dễ chịu hơn với dạ dày?

Đối với người bị trào ngược dạ dày - thực quản (GERD) hoặc dạ dày nhạy cảm, độ axit của cà phê là yếu tố cần lưu ý.

Các nghiên cứu cho thấy cà phê nóng và cà phê pha lạnh có độ axit khá tương đồng, nhưng cà phê nóng thường nhỉnh hơn một chút. Dù vậy, sự khác biệt này không đáng kể.

Nhiều người vẫn cảm thấy cà phê ủ lạnh "êm" hơn với dạ dày, nhưng phản ứng của mỗi người là khác nhau. Vì vậy, cách tốt nhất là thử cả hai để tìm ra loại phù hợp với cơ thể.

Nên chọn cà phê nóng hay cà phê đá?

Không có loại nào vượt trội hoàn toàn. Mỗi lựa chọn đều có những ưu điểm riêng:

Cà phê nóng: Có thể chứa nhiều chất chống oxy hóa hơn một chút, tạo cảm giác ấm áp và phù hợp vào buổi sáng hoặc thời tiết lạnh.

Cà phê đá: Mang lại cảm giác sảng khoái, đặc biệt trong thời tiết nóng, nhưng hàm lượng caffeine có thể giảm nếu bị pha loãng bởi đá.

Cà phê ủ lạnh (cold brew): Thường ít gắt, được nhiều người đánh giá là dễ uống hơn và đôi khi có hàm lượng caffeine cao hơn.

Dù chọn loại nào, điều quan trọng vẫn là hạn chế thêm quá nhiều đường, siro hoặc kem béo, bởi đây mới là những yếu tố làm tăng lượng calo và ảnh hưởng đến đường huyết.