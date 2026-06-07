7 lợi ích sức khỏe tuyệt vời từ việc ăn giá đỗ thường xuyên 07/06/2026 08:40

(PLO)- Thường xuyên ăn giá đỗ có thể giúp tăng cường chất xơ, hỗ trợ chức năng tim mạch và củng cố hệ miễn dịch nhờ hàm lượng dinh dưỡng phong phú.

Những lợi ích của giá đỗ giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh như bệnh tim và tiểu đường, góp phần tạo nên một lối sống lành mạnh toàn diện.

Giá đỗ xanh có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch bằng cách giúp điều hòa huyết áp, cholesterol và triglyceride (mỡ máu). Ảnh: AI



Tăng cường lượng chất xơ nạp vào cơ thể

Giá đỗ là một cách bổ sung chất xơ lành mạnh và giòn ngon cho bữa ăn của bạn, điều rất quan trọng đối với cơ thể.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng tăng cường lượng chất xơ mang lại nhiều lợi ích: Giảm cholesterol xấu (LDL); Bảo vệ tim mạch; Giảm nguy cơ mắc ung thư và tiểu đường; Duy trì sức khỏe đường ruột; Tăng cường hệ miễn dịch; Giảm viêm; Bảo vệ não bộ khi già đi.

Hầu hết người lớn cần khoảng 14 gram chất xơ cho mỗi 1.000 calo họ ăn vào, nhưng nhiều người thậm chí không nhận được một nửa lượng đó. Nếu bổ sung quá nhiều chất xơ quá nhanh, bạn có thể bị đầy hơi hoặc chướng bụng. Giá đỗ là lựa chọn nhẹ nhàng để bắt đầu bổ sung chất xơ an toàn.

Nhận các dưỡng chất tốt cho tim mạch

Giá đỗ xanh có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch bằng cách giúp điều hòa huyết áp, cholesterol và triglyceride (mỡ máu). Chúng chứa một số chất dinh dưỡng quan trọng giúp tăng cường sức khỏe tim mạch:

Vitamin K giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch bằng cách ngăn ngừa sự tích tụ chất béo và cholesterol trong thành động mạch. Một khẩu phần giá đỗ xanh cung cấp khoảng 29% lượng vitamin K được khuyến nghị hằng ngày.

Kali giúp cân bằng nồng độ natri và duy trì huyết áp khỏe mạnh.

Magiê hỗ trợ chức năng bình thường của cơ và thần kinh, bao gồm cả tim, và giúp điều hòa huyết áp.

Sắt rất cần thiết để vận chuyển oxy trong máu và hỗ trợ chức năng tim mạch nói chung.

Thêm giá đỗ vào bữa ăn là cách đơn giản để bổ sung dưỡng chất cho tim mạch mà không tốn nhiều công sức.

Tăng cường hệ miễn dịch

Giá đỗ xanh rất giàu các hợp chất tự nhiên hỗ trợ hệ miễn dịch cân bằng, chẳng hạn như: Flavonoid, axit thực vật và saponin.

Chúng kích hoạt các đại thực bào. Đây là những tế bào miễn dịch phản ứng đầu tiên, giúp phát hiện vi trùng và kích hoạt hệ thống phòng thủ của cơ thể.

Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và trên động vật cho thấy giá đỗ xanh có thể chống lại nhiễm trùng và giúp ngăn ngừa các bệnh mạn tính. Đây là thực phẩm bổ sung có giá trị, đặc biệt đối với những người đang bị viêm hoặc có nguy cơ nhiễm trùng cao.

Giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính

Hợp chất thực vật trong giá đỗ hoạt động như chất chống oxy hóa. Chúng trung hòa các gốc tự do, ngăn chặn sự tổn thương của tế bào.

Gốc tự do là nguyên nhân liên quan nhiều bệnh mạn tính và thoái hóa, bao gồm: Bệnh ung thư; Bệnh tiểu đường; Các rối loạn chuyển hóa như béo phì và cholesterol bất thường; Xơ vữa động mạch (sự tích tụ mảng bám và xơ cứng động mạch); Bệnh tim mạch (bệnh tim); Bệnh Alzheimer và Parkinson; Bệnh đa xơ cứng; Trầm cảm; Viêm khớp dạng thấp

Bổ sung giá đỗ vào chế độ ăn giúp bảo vệ tế bào và giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.

Cải thiện tâm trạng

Giá đỗ chứa các hợp chất tự nhiên như GABA, melatonin và inositol giúp làm dịu não bộ và cơ thể:

GABA (axit gamma-aminobutyric) giúp làm dịu não bộ và hệ thần kinh khi bạn lo âu, quá tải. Thực phẩm giàu GABA hỗ trợ tốt cho người bị trầm cảm.

Melatonin giúp điều hòa giấc ngủ. Lượng melatonin tăng lên từ đậu nảy mầm hỗ trợ giấc ngủ ngon, giảm căng thẳng và lo âu hiệu quả.

Inositol hỗ trợ xử lý insulin và cân bằng tâm trạng. Chất này giúp giảm các triệu chứng lo âu, trầm cảm khi nồng độ inositol trong não thấp.

Quá trình nảy mầm làm tăng cả ba hợp chất này, giúp giá đỗ trở thành thực phẩm hỗ trợ sức khỏe tinh thần hiệu quả.

Ổn định đường huyết

Giá đỗ có chỉ số đường huyết (GI) thấp, không gây tăng đường huyết đột biến sau khi ăn. Thực phẩm này giàu tinh bột kháng, amylose và chất xơ. Các carbohydrate tiêu hóa chậm này giúp ổn định đường huyết và cải thiện độ nhạy insulin.

Nghiên cứu cho thấy đậu xanh và giá đỗ giúp giảm lượng đường trong máu, đặc biệt ở người có đường huyết cao. Thử nghiệm trên động vật cho thấy giá đỗ giúp giảm đường huyết, cải thiện chức năng insulin, giảm cholesterol và triglyceride ở người bệnh tiểu đường.

Giúp xương chắc khỏe

Giá đỗ chứa vitamin K, magiê, folate và chất chống oxy hóa giúp xây dựng, phục hồi và bảo vệ xương chắc khỏe theo thời gian.

Đặc biệt, giá đỗ giàu phytoestrogen, hoạt động tương tự hormone estrogen giúp xương chắc khỏe. Khi bước vào thời kỳ mãn kinh, phụ nữ ăn giá đỗ sẽ giúp giảm nguy cơ yếu xương và giảm các triệu chứng do thiếu hụt estrogen.