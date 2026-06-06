7 loại thực phẩm chứa nhiều vitamin B12 hơn thịt bò 06/06/2026 11:48

(PLO)- Vitamin B12 không chỉ có nhiều trong thịt bò mà còn xuất hiện với hàm lượng vượt trội ở một số loại hải sản và nội tạng động vật, mang lại nhiều lợi ích cho máu, não bộ và hệ thần kinh.

Theo Health, vitamin B12 đóng vai trò quan trọng trong quá trình tạo hồng cầu, duy trì hoạt động của hệ thần kinh và hỗ trợ tổng hợp ADN. Thịt bò là nguồn cung cấp vitamin B12 quen thuộc, nhưng nhiều thực phẩm khác còn chứa hàm lượng dưỡng chất này cao hơn đáng kể.

Thịt bò là nguồn cung cấp vitamin B12 tốt, nhưng một số thực phẩm khác, bao gồm hải sản và nội tạng, lại chứa nhiều vitamin này hơn nữa. Ảnh: Getty

1. Ngao

Ngao là một trong những nguồn vitamin B12 dồi dào nhất. Bên cạnh đó, chúng cung cấp protein nạc cùng nhiều dưỡng chất như vitamin C, folate, canxi, kali và phốt pho.

Loại hải sản này cũng chứa các axit béo không bão hòa đa có lợi cho tim mạch và hệ miễn dịch, đồng thời có hàm lượng thủy ngân thấp.

2. Gan động vật

Gan cừu, gan bê và gan bò đều chứa lượng vitamin B12 rất cao, vượt xa nhu cầu hằng ngày của cơ thể.

Ngoài vitamin B12, gan còn giàu protein, vitamin A, folate, kali và selen. Tuy nhiên, do chứa nhiều cholesterol, nên sử dụng với lượng hợp lý.

3. Thận động vật

Thận cừu và thận bê là những nguồn vitamin B12 nổi bật. Thực phẩm này còn cung cấp sắt, kẽm, đồng, phốt pho và các axit amin thiết yếu.

Những dưỡng chất này hỗ trợ quá trình tạo máu, chức năng thần kinh và sức khỏe não bộ.

4. Hàu

Hàu chứa lượng vitamin B12 cao cùng nhiều khoáng chất thiết yếu. Đặc biệt, đây là một trong những thực phẩm giàu kẽm nhất, giúp tăng cường miễn dịch và hỗ trợ quá trình trao đổi chất.

Hàu cũng cung cấp omega-3 có lợi cho tim mạch.

5. Trai

Trai là thực phẩm giàu protein, vitamin C, folate, kali và selen. Một số nghiên cứu cho thấy các hợp chất sinh học trong trai có thể hỗ trợ kháng khuẩn và chống viêm.

Đây là lựa chọn dinh dưỡng tốt để bổ sung vitamin B12 vào chế độ ăn.

6. Cua

Cua không chỉ giàu vitamin B12 mà còn cung cấp protein chất lượng cao cùng các khoáng chất như magie, phốt pho, kali và canxi.

Loại hải sản này có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau, phù hợp với thực đơn hằng ngày.

7. Cá béo

Các loại cá béo như cá mòi, cá hồi và cá hồi vân chứa lượng vitamin B12 đáng kể. Đồng thời, chúng là nguồn omega-3 dồi dào, giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch và hỗ trợ chức năng não.

Các chuyên gia khuyến nghị nên ăn cá béo ít nhất hai lần mỗi tuần để tận dụng những lợi ích này.

Ngoài thịt bò, nhiều loại hải sản và nội tạng động vật cung cấp lượng vitamin B12 cao hơn đáng kể. Bổ sung đa dạng các thực phẩm này vào chế độ ăn có thể giúp đáp ứng nhu cầu vitamin B12 và tăng cường sức khỏe tổng thể.