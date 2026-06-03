7 tác hại nghiêm trọng của nước tăng lực mà nhiều người vẫn xem nhẹ 03/06/2026 18:31

(PLO)- Một lon nước tăng lực có thể giúp bạn tỉnh táo trong vài giờ, nhưng việc sử dụng thường xuyên lại tiềm ẩn những rủi ro sức khỏe đáng lo ngại mà không phải ai cũng biết.

Theo Verywell Health, nước tăng lực có thể giúp tỉnh táo tức thời và cải thiện cảm giác hưng phấn trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, việc sử dụng thường xuyên hoặc lạm dụng loại đồ uống này có thể gây ra nhiều hệ lụy đối với tim mạch, chuyển hóa, hệ thần kinh và sức khỏe tổng thể.

Đồ uống tăng lực có thể ảnh hưởng đến cơ thể bạn theo nhiều cách. Ảnh: Getty

1. Làm tăng nhịp tim và huyết áp

Phần lớn các loại nước tăng lực chứa hàm lượng caffeine cao cùng nhiều chất kích thích khác. Khi đi vào cơ thể, chúng có thể khiến tim đập nhanh hơn, làm tăng huyết áp tạm thời và tạo áp lực lớn lên hệ tim mạch.

Ở những người thường xuyên sử dụng, nguy cơ gặp các vấn đề như hồi hộp, đánh trống ngực, rối loạn nhịp tim hoặc tăng huyết áp kéo dài có thể gia tăng theo thời gian. Đối với những người có bệnh lý tim mạch tiềm ẩn, tác động này càng đáng lo ngại hơn.

2. Gây lo âu, mất ngủ và ảnh hưởng sức khỏe tinh thần

Hàm lượng caffeine trong nước tăng lực thường cao hơn nhiều loại đồ uống phổ biến khác. Việc tiêu thụ quá mức có thể kích thích hệ thần kinh trung ương, gây cảm giác bồn chồn, căng thẳng và khó ngủ.

Nếu sử dụng trong thời gian dài, người dùng có thể đối mặt với nhiều vấn đề về tâm lý như: lo âu kéo dài, dễ cáu gắt, bồn chồn, mất tập trung, trầm cảm,...

3. Làm tăng đột biến đường huyết

Nhiều loại nước tăng lực chứa lượng đường rất lớn trong mỗi lon hoặc chai. Sau khi uống, lượng đường trong máu có thể tăng nhanh, tạo ra hiện tượng "đỉnh đường huyết".

Khi tình trạng này lặp lại thường xuyên, cơ thể phải sản xuất nhiều insulin hơn để kiểm soát đường huyết. Về lâu dài, điều này có thể góp phần dẫn đến kháng insulin và làm tăng nguy cơ mắc đái tháo đường loại 2.

4. Tăng nguy cơ mất nước và ảnh hưởng chức năng thận

Caffeine có tác dụng lợi tiểu, khiến cơ thể đào thải nước nhiều hơn qua đường tiểu. Nếu không bổ sung đủ nước, người dùng dễ rơi vào tình trạng mất nước, đặc biệt khi vận động mạnh hoặc làm việc trong môi trường nóng bức.

Bên cạnh đó, việc sử dụng nước tăng lực thường xuyên trong thời gian dài còn có thể gây áp lực lên thận, làm suy giảm khả năng lọc chất thải của cơ quan này.

5. Bào mòn men răng

Không chỉ chứa nhiều đường, nước tăng lực còn có tính axit khá cao. Sự kết hợp này có thể làm mòn lớp men răng, lớp bảo vệ tự nhiên của răng.

Khi men răng bị tổn thương, nguy cơ gặp các vấn đề nha khoa sẽ tăng lên, bao gồm: sâu răng, mòn răng, ê buốt răng, tăng độ nhạy cảm với đồ ăn nóng hoặc lạnh.

6. Gây rối loạn tiêu hóa

Việc tiêu thụ nhiều caffeine có thể kích thích hoạt động của đường ruột, khiến một số người đi vệ sinh thường xuyên hơn hoặc bị tiêu chảy.

Sử dụng kéo dài còn có thể gây kích ứng dạ dày và hệ tiêu hóa, dẫn đến các triệu chứng như: buồn nôn, khó tiêu, đầy hơi, chướng bụng, viêm dạ dày.

Những người có tiền sử bệnh lý tiêu hóa thường nhạy cảm hơn với các tác động này.

7. Làm tăng nguy cơ tăng cân

Dù thường được quảng bá như một giải pháp giúp tăng năng lượng, nhiều loại nước tăng lực lại chứa lượng calo và đường rất cao.

Nếu sử dụng thường xuyên mà không kiểm soát chế độ ăn uống và vận động, lượng calo dư thừa có thể tích tụ thành mỡ, dẫn đến tăng cân. Một số nghiên cứu cũng cho thấy người uống nước tăng lực thường xuyên có xu hướng tiêu thụ nhiều thực phẩm giàu năng lượng hơn và ít vận động hơn, từ đó làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì.