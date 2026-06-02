Điều gì xảy ra với tim của bạn khi bạn ăn tối sau 9 giờ tối mỗi ngày? 02/06/2026 09:15

(PLO)- Thói quen ăn tối sau 9 giờ tưởng chừng vô hại nhưng có thể âm thầm làm tăng huyết áp, ảnh hưởng giấc ngủ và gia tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch theo thời gian.

Theo NDTV, ăn tối muộn là thói quen phổ biến của nhiều người bận rộn. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo việc thường xuyên ăn sau 9 giờ tối có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch, quá trình trao đổi chất và chất lượng giấc ngủ.

Các bác sĩ tim mạch khuyên nên ăn tối trước 8 giờ tối, hoặc sớm hơn nếu điều kiện sinh hoạt cho phép.

Theo Tiến sĩ Purneshwar Pandey, chuyên gia tim mạch tại Bệnh viện Fortis Vasant Kunj, cơ thể vận hành theo nhịp sinh học 24 giờ, điều hòa huyết áp, hormone và hoạt động chuyển hóa. Ban đêm là thời điểm cơ thể giảm dần hoạt động để phục hồi. Việc ăn quá muộn có thể làm gián đoạn quá trình này.

Ăn khuya gây áp lực cho tim và chuyển hóa

Khi ăn sau 9 giờ tối, hệ tiêu hóa vẫn phải hoạt động trong lúc cơ thể chuẩn bị nghỉ ngơi. Điều này có thể làm tăng huyết áp và ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát đường huyết.

Các chuyên gia cho biết cơ thể xử lý glucose kém hiệu quả hơn vào ban đêm, làm tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa và đái tháo đường loại 2. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature Communications cũng ghi nhận người thường xuyên ăn tối muộn có nguy cơ đột quỵ cao hơn so với những người ăn sớm.

Mối liên hệ với giấc ngủ

Ăn tối muộn còn làm tăng nguy cơ trào ngược dạ dày, khó tiêu và gián đoạn giấc ngủ, đặc biệt khi đi ngủ ngay sau bữa ăn. Chất lượng giấc ngủ suy giảm có thể kéo theo tình trạng viêm mạn tính, mất cân bằng nội tiết và làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, béo phì cũng như đái tháo đường.

Nên ăn tối khi nào?

Các bác sĩ khuyến nghị nên hoàn thành bữa tối trước 8 giờ tối và duy trì khoảng cách ít nhất 2-3 giờ giữa bữa ăn cuối cùng với thời điểm đi ngủ. Bữa tối cũng nên nhẹ hơn các bữa ăn khác trong ngày, hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ, đồ chiên rán và tinh bột tinh chế.

Theo các chuyên gia, thỉnh thoảng ăn khuya không gây ảnh hưởng đáng kể. Tuy nhiên, việc duy trì thói quen ăn tối sau 9 giờ mỗi ngày có thể làm rối loạn nhịp sinh học, ảnh hưởng đến huyết áp, giấc ngủ và sức khỏe tim mạch về lâu dài. Điều chỉnh thời gian ăn uống phù hợp với đồng hồ sinh học là một trong những cách đơn giản giúp bảo vệ trái tim và sức khỏe tổng thể.