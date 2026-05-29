Vì sao nước ép ổi được khuyên dùng khi bổ sung sắt? 29/05/2026 11:01

(PLO)- Nước ép ổi không chỉ giàu vitamin C mà còn có thể giúp cơ thể hấp thụ sắt tốt hơn, từ đó hỗ trợ cải thiện tình trạng thiếu máu một cách tự nhiên và hiệu quả.

Nước ép ổi giàu vitamin C, dưỡng chất giúp cơ thể hấp thụ sắt hiệu quả hơn. Nhờ đó, loại đồ uống này đang được các nhà khoa học đánh giá cao trong hỗ trợ phòng ngừa thiếu máu do thiếu sắt.

Một nghiên cứu đăng trên BMJ Nutrition Prevention and Health cho thấy việc kết hợp nước ép ổi với viên sắt giúp cải thiện nồng độ hemoglobin tốt hơn so với chỉ bổ sung sắt đơn thuần. Kết quả đặc biệt tích cực ở phụ nữ mang thai và trẻ vị thành niên, những nhóm có nguy cơ thiếu máu cao.

Ổi chứa lượng vitamin C rất lớn, thậm chí cao hơn cam nhiều lần tính trên cùng khối lượng. Vitamin C giúp chuyển hóa sắt sang dạng cơ thể dễ hấp thụ hơn, từ đó tăng hiệu quả bổ sung sắt và hỗ trợ giảm tình trạng mệt mỏi, chóng mặt, suy nhược do thiếu máu.

Các nhà nghiên cứu cho rằng nước ép ổi có thể trở thành giải pháp dinh dưỡng đơn giản, tiết kiệm và dễ áp dụng để hỗ trợ cải thiện thiếu máu nhẹ đến trung bình, dù vẫn cần thêm nhiều nghiên cứu quy mô lớn để xác nhận hiệu quả lâu dài, theo The HealthSite.