7 cách xây dựng chế độ ăn giàu protein tiết kiệm chi phí 24/05/2026 08:47

(PLO)- Để chế độ ăn giàu protein trở nên tiết kiệm hơn, bạn có thể cân nhắc sử dụng protein thực vật và các loại thịt ít phổ biến.

Chế độ ăn giàu protein đang rất thịnh hành hiện nay và điều này hoàn toàn có lý. Chế độ ăn này hỗ trợ xây dựng cơ bắp, đồng thời giúp bạn cảm thấy no lâu hơn. Tuy nhiên, chế độ ăn chủ yếu là protein có thể tốn kém và nằm ngoài khả năng tài chính của bạn, trừ khi bạn biết cách tiết kiệm tiền.

Tìm mua các loại protein có nguồn gốc thực vật

Protein thực vật thường rẻ hơn protein động vật. Các loại đậu có nhiều dạng khác nhau. Việc mua số lượng lớn hoặc mua đậu khô rồi tự ngâm sẽ giúp bạn tiết kiệm tiền. Bạn cũng có thể nấu một lượng lớn đậu và đông lạnh chúng trong túi silicon.

Đậu phụ, tempeh và đậu nành non là những nguồn protein giá cả phải chăng khác. Chuyên gia gợi ý nên tìm kiếm các lựa chọn không biến đổi gen hoặc hữu cơ và trữ đông để dễ dàng sử dụng.

Đừng xem thường trứng

Trứng là nguồn cung cấp protein tốt và có giá cả phải chăng so với thịt. Trung bình mỗi quả trứng cung cấp khoảng 7 gram protein. Bạn có thể dễ dàng thêm trứng vào các bữa ăn, bữa phụ hoặc ăn riêng theo nhiều cách khác nhau.

Sử dụng thịt và cá đóng hộp hoặc đông lạnh

Bạn cũng có thể cân nhắc thêm thịt đóng hộp hoặc cá đóng hộp vào các bữa ăn. Điều này đặc biệt phù hợp nếu thịt tươi không vừa với ngân sách của bạn. Theo chuyên gia, các lựa chọn thịt đóng hộp là sự thay thế tuyệt vời, vừa an toàn vừa bổ dưỡng.

Chuyên gia gợi ý bạn nên thử trộn cá ngừ đóng hộp với bơ tươi để làm bánh mì kẹp với bánh mì nguyên cám. Hoặc bạn có thể cuốn vào bánh tortilla và ăn kèm với rau tươi.

Cân nhắc sử dụng sản phẩm từ sữa nếu không bị dị ứng

Nếu bạn không bị dị ứng hoặc không dung nạp với các sản phẩm từ sữa, thì đây có thể là một nguồn protein tốt.

Sữa bò là cách tiết kiệm chi phí để bổ sung 8 gram protein chất lượng cao cho chế độ ăn uống. Mỗi ly 240ml có giá khá rẻ, đồng thời cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu và chất điện giải giúp bù nước.

Một cốc sữa 240ml vào bữa sáng hoặc kết hợp vào các món ăn yêu thích là cách ngon miệng để bổ sung protein. Bạn có thể dùng chung với yến mạch, pudding hạt chia, sinh tố hoặc mì ống để bổ sung canxi, vitamin D và iốt. Thêm vào đó, sữa có thể giúp cung cấp năng lượng bền vững cho cả ngày của bạn.

Mua protein với số lượng lớn

Hãy mua số lượng lớn và tích trữ các mặt hàng đông lạnh đang giảm giá.

Ngoài ra, hãy tìm kiếm các chương trình giảm giá tức thì cho một số mặt hàng đông lạnh, mua dự trữ khi giảm giá và tìm các đợt giảm giá mạnh từ quản lý. Đây là những đợt giảm giá sâu cho thực phẩm tươi sống gần hết hạn sử dụng ghi trên bao bì.

Khi mua sắm, hãy chọn những loại thịt giàu protein có giá rẻ hơn và mua những miếng thịt lớn.

Tận dụng tối đa protein nguồn gốc động vật

Bạn nên kết hợp protein động vật với đậu hoặc đậu lăng. Một cách để tận dụng tối đa protein động vật là kết hợp chúng với đậu và đậu lăng. Đây là những loại thực phẩm giàu protein thực vật, chất xơ và có giá thành thấp hơn.

Sữa bột tách béo là cách tiết kiệm để tăng lượng protein trong các công thức nấu ăn. Bạn có thể dùng cho súp kem, bột yến mạch, thịt viên, khoai tây nghiền, bánh quy, bánh ngọt.

Đặt chất lượng và sự hài lòng lên hàng đầu

Nếu bạn muốn tiết kiệm chi phí ăn uống, hãy ưu tiên những thực phẩm giúp bạn no lâu và cảm thấy thỏa mãn. Những người ăn nhiều protein thường cảm thấy no lâu hơn. Điều này có thể liên quan đến việc giảm cân và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Các loại protein từ động vật chứa rất nhiều protein mỗi khẩu phần, vì vậy bạn có thể nhận được nhiều lợi ích hơn với số tiền bỏ ra.