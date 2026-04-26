Ăn protein chất béo và carbohydrate thế nào để giảm cân hiệu quả? 26/04/2026 13:57

(PLO)- Carbohydrate, protein và chất béo lành mạnh đều đóng vai trò khác nhau trong cơ thể cũng như quá trình giảm cân hiệu quả.

Lựa chọn ưu tiên loại chất nào thường phụ thuộc vào mục tiêu giảm cân và mức độ hoạt động của bạn. Hiểu rõ thời điểm sử dụng từng nhóm chất giúp duy trì năng lượng, kiểm soát đường huyết và cảm giác no lâu hơn.

Protein và chất béo lành mạnh thường tạo cảm giác no lâu hơn so với carbohydrate. Ảnh: AI.

Carbohydrate cung cấp năng lượng nhanh chóng

Carbohydrate là nguồn nhiên liệu chính của cơ thể. Trong các tình huống đòi hỏi thể chất cao, cơ bắp dựa vào glucose từ carbohydrate để hoạt động tốt và duy trì sức bền.

Khi mục tiêu là cung cấp năng lượng cho hoạt động thể chất, carbohydrate nên đóng vai trò chủ đạo:

Trước khi tập thể dục hoặc hoạt động thể chất kéo dài.

Trong các hoạt động sức bền kéo dài trên 60 đến 90 phút.

Sau khi tập luyện để bổ sung lượng glycogen dự trữ trong cơ bắp.

Nghiên cứu cho thấy carbohydrate hỗ trợ hiệu suất thể thao và phục hồi bằng cách bù đắp lượng glycogen đã tiêu hao. Glycogen là dạng dự trữ carbohydrate chính trong cơ thể.

Protein và chất béo lành mạnh giúp ổn định đường huyết

Protein và chất béo làm chậm tiêu hóa, giúp ngăn ngừa sự tăng đột biến lượng đường trong máu sau khi ăn. Các chất này làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày và tốc độ carbohydrate đi vào máu.

Đối với người mắc bệnh tiểu đường hoặc kháng insulin, bổ sung protein và chất béo lành mạnh giúp ổn định đường huyết:

Kết hợp carbohydrate với protein hoặc chất béo để làm chậm hấp thụ.

Chọn món ăn nhẹ chứa protein thay vì chỉ chứa tinh bột.

Bắt đầu ngày mới với bữa sáng giàu protein.

Bổ sung chất béo lành mạnh như các loại hạt hoặc bơ vào bữa ăn.

Một nghiên cứu năm 2025 cho thấy ăn chất xơ, protein hoặc chất béo trước bữa ăn giàu tinh bột giúp cải thiện phản ứng glucose. Protein và chất xơ giảm sự tăng đột biến đường huyết, còn chất béo làm chậm thời điểm glucose đạt đỉnh.

Protein và chất béo giúp no lâu hơn

Protein và chất béo lành mạnh thường tạo cảm giác no lâu hơn so với carbohydrate. Bữa ăn đủ protein giúp giảm cảm giác đói vào cuối ngày. Protein cũng ảnh hưởng đến các hormone điều chỉnh sự thèm ăn như ghrelin và peptide YY.

Để tăng cảm giác no và giảm thói quen ăn vặt, hãy ưu tiên các nhóm chất này:

Bổ sung khoảng 20 đến 30 gam protein vào mỗi bữa ăn.

Sử dụng chất béo lành mạnh như dầu ô liu, các loại hạt hoặc bơ.

Kết hợp tinh bột với protein để tạo ra bữa ăn cân bằng.

Tránh đồ ăn vặt làm từ tinh bột tinh chế.

Nghiên cứu năm 2020 cho thấy tăng lượng protein liên quan mật thiết đến cảm giác no và cải thiện thành phần cơ thể. Điều này giúp bạn tiêu thụ ít calo hơn và duy trì cân nặng ổn định.

Vì sao não bộ vẫn cần carbohydrate?

Não bộ phụ thuộc vào glucose như nguồn nhiên liệu chính. Carbohydrate cung cấp năng lượng cho sự minh mẫn, tập trung và khả năng nhận thức. Khi thiếu nhóm chất này, bạn dễ mệt mỏi, cáu kỉnh hoặc khó tập trung.

Carbohydrate rất hữu ích khi khả năng tư duy đóng vai trò quan trọng:

Trước khi học tập, thuyết trình hoặc làm việc cường độ cao.

Khi cảm thấy đầu óc mệt mỏi hoặc mơ hồ.

Trong các cuộc họp kéo dài hoặc nhiệm vụ đòi hỏi tư duy cao.

Khi hồi phục sau giấc ngủ kém.

Các nguồn carbohydrate từ thực phẩm nguyên chất như trái cây, ngũ cốc và các loại đậu cung cấp glucose ổn định cùng chất xơ.

Vai trò của protein trong quản lý cân nặng

Protein có hiệu ứng sinh nhiệt cao, khiến cơ thể tốn nhiều năng lượng hơn để chuyển hóa. Nhóm chất này cũng giúp duy trì khối lượng cơ nạc, yếu tố quan trọng để duy trì trao đổi chất.

Khi mục tiêu là kiểm soát cân nặng, hãy tăng cường protein:

Bắt đầu bữa ăn với trứng, đậu nạc, thịt gà hoặc cá.

Chọn đồ ăn vặt giàu protein như phô mai tươi hoặc sữa chua Hy Lạp.

Sử dụng chất béo lành mạnh vừa phải để tăng cảm giác no.

Sử dụng tinh bột một cách chiến lược thay vì làm món chính.

Nghiên cứu năm 2025 chỉ ra nạp nhiều protein giúp chỉ số khối cơ thể và tỉ lệ mỡ thấp hơn. Đồng thời, việc này hỗ trợ duy trì cơ bắp và giúp quản lý cân nặng hiệu quả.

Xây dựng bữa ăn cân bằng với ba nhóm chất

Hầu hết bữa ăn phát huy hiệu quả tốt nhất khi có đủ carbohydrate, protein và chất béo lành mạnh. Mỗi chất hỗ trợ mức năng lượng và sức khỏe trao đổi chất theo cách riêng. Thay vì loại bỏ, hãy điều chỉnh sự cân bằng dựa trên mức độ hoạt động và mục tiêu của bạn.