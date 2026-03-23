Thực hư việc kết hợp cà phê và chanh để giảm cân thần tốc? 23/03/2026 15:57

(PLO)- Cà phê và chanh đang là xu hướng thức uống đốt mỡ được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo sự kết hợp cà phê và chanh mang lại nhiều rủi ro cho sức khỏe hơn là hiệu quả giảm cân thực tế.

Không có bằng chứng khoa học nào chứng minh việc kết hợp cà phê chanh giúp tăng tốc độ giảm cân. Ảnh: AI.

Từ nước chanh buổi sáng đến cà phê đen trước khi tập luyện, cả hai loại đồ uống này đều mang lại lợi ích nhất định. Khi mạng xã hội quảng bá cà phê chanh như một mẹo "đốt mỡ", nó nhanh chóng thu hút sự chú ý. Ý tưởng này nghe có vẻ đơn giản là kết hợp hai thành phần tăng cường trao đổi chất để giảm cân.

Tuy nhiên, theo chuyên gia về y học Ayurveda và sức khỏe đường ruột Dimple Jangda, xu hướng này thiên về quảng cáo hơn là khoa học. Việc trộn chúng lại với nhau không tự động tạo ra công thức giảm cân hiệu quả. Sự kết hợp này có thể gây kích ứng dạ dày và ảnh hưởng đến răng nếu tiêu thụ thường xuyên.

Cà phê chanh có thực sự giúp giảm cân?

Cà phê chứa caffeine giúp tăng cường trao đổi chất và cải thiện quá trình oxy hóa chất béo. Một nghiên cứu năm 2023 trên tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng đã liên kết việc tiêu thụ cà phê với giảm tổng lượng mỡ cơ thể. Chanh cũng có những lợi ích nhỏ về trao đổi chất theo nghiên cứu trên Tạp chí Hóa sinh và Dinh dưỡng Lâm sàng (2008).

Tuy nhiên, không có bằng chứng khoa học nào chứng minh việc kết hợp cà phê chanh giúp tăng tốc độ giảm cân.

Chuyên gia Jangda giải thích: “Cà phê có thể giúp tăng cường năng lượng và giúp bạn tập luyện hiệu quả hơn. Nhưng thêm chanh không làm tăng cường tác dụng đó một cách kỳ diệu”. Giảm cân bền vững vẫn phụ thuộc vào chế độ ăn uống cân bằng, vận động và sự kiên trì.

Tác dụng phụ tiềm ẩn khi pha cà phê và chanh

Cả cà phê và chanh đều có tính axit. Khi dùng chung, đặc biệt là lúc bụng đói, chúng có thể gây ra cảm giác chua, nóng rát, khó tiêu hoặc tiêu chảy. Chuyên gia Jangda đặc biệt cảnh báo không nên cho chanh vào cà phê có sữa vì có thể làm trầm trọng thêm các vấn đề tiêu hóa.

Sức khỏe răng miệng cũng là một mối quan ngại. Một nghiên cứu năm 2015 trên tạp chí PLOS One cho thấy nước chanh có khả năng gây mòn răng cao hơn nhiều loại đồ uống khác. Tiếp xúc thường xuyên với hỗn hợp axit này có thể làm suy yếu men răng theo thời gian.

Lợi ích khi dùng riêng lẻ

Mặc dù việc kết hợp để giảm cân thiếu bằng chứng, nhưng cả hai thành phần đều có những ưu điểm riêng khi đứng độc lập:

Giàu chất chống oxy hóa: Cà phê chứa axit chlorogenic, trong khi chanh cung cấp vitamin C. Nghiên cứu năm 2013 cho thấy cà phê là một trong những nguồn chất chống oxy hóa dồi dào nhất.

Tăng cường hệ miễn dịch: Chanh chứa khoảng 53 mg vitamin C trên 100 gram, giúp hỗ trợ chức năng miễn dịch.

Thúc đẩy sức khỏe làn da: Cà phê có thể cải thiện độ ẩm và hàng rào bảo vệ da. Vitamin C trong chanh cũng giúp chống lại stress oxy hóa, giúp làn da khỏe mạnh hơn.

Chuyên gia Jangda khuyên hãy thưởng thức cà phê đen và nước chanh vào những thời điểm khác nhau trong ngày. Nếu bạn gặp vấn đề về dạ dày hoặc răng nhạy cảm, tốt nhất nên tránh sự kết hợp có tính axit này.