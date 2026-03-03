Có thực sự an toàn khi uống cà phê mỗi ngày? 03/03/2026 14:35

(PLO)-Cà phê được ví như một loại tiên dược buổi sáng giúp cơ thể tỉnh táo và cung cấp năng lượng tức thì nhờ caffeine tác động trực tiếp vào hệ thần kinh trung ương.

Theo báo cáo năm 2025 của Hiệp hội Cà phê Quốc gia Mỹ, khoảng 66% người dân uống cà phê hàng ngày, con số này cao hơn bất kỳ loại đồ uống nào khác kể cả nước lọc.

Tiến sĩ Lisa Young từ Đại học New York cho biết cà phê không chỉ giúp giảm mệt mỏi mà còn mang lại những lợi ích ấn tượng cho sức khỏe tim mạch, não bộ, hỗ trợ giảm cân và cải thiện tâm trạng.

Một nghiên cứu công bố vào tháng 11-2025 chỉ ra rằng uống ít nhất một tách cà phê mỗi ngày có thể giúp ngăn ngừa tái phát rung tâm nhĩ ở những người đang điều trị tình trạng này.

Ngoài ra, việc tiêu thụ caffeine ở mức độ vừa phải còn giúp bảo vệ cơ thể trước nguy cơ mắc tiểu đường tuýp 2, bệnh mạch vành và đột quỵ.

Mặc dù có nhiều lợi ích nhưng việc lạm dụng cà phê vẫn tiềm ẩn những rủi ro đáng kể.

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) khuyến cáo mức tiêu thụ an toàn cho người trưởng thành là không quá 400 miligam caffeine mỗi ngày, tương đương khoảng bốn tách cà phê 240ml.

Việc tiêu thụ quá mức có thể dẫn đến nhịp tim nhanh, lo âu, đau đầu và mất ngủ.

FDA còn cảnh báo rằng uống trên 6 tách cà phê mỗi ngày có liên quan đến việc tăng 53% nguy cơ mắc bệnh sa sút trí tuệ. Đối với phụ nữ mang thai, mức giới hạn được khuyến nghị là dưới 200 miligam mỗi ngày.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng nếu bạn đã có thói quen uống cà phê và cơ thể thích nghi tốt thì đây là một tin vui cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu chưa từng uống, bạn không cần thiết phải bắt đầu thói quen này chỉ để tìm kiếm lợi ích y tế vì có rất nhiều nguồn thực phẩm khác cũng cung cấp các chất dinh dưỡng tương tự.