Tỏi sống tốt cho cơ thể nhưng bạn có đang ăn đúng cách? 28/02/2026 18:22

(PLO)- Nghiền hoặc băm nhỏ tép tỏi và để khoảng 10 phút trước khi ăn sẽ giúp bạn nhận được nhiều dưỡng chất có lợi của tỏi.

Theo Healthline, so với tỏi đã nấu chín, tỏi sống được cho là chứa nhiều allicin và các hợp chất có lợi khác.

Dù vậy, để tận dụng tối đa dinh dưỡng từ tỏi sống, tờ Healthline cho biết, bạn nên nghiền hoặc băm nhỏ tép tỏi và để khoảng 10 phút trước khi ăn. Nguyên nhân là vì, khi nghiền hoặc băm nhỏ tỏi sẽ giúp chúng giải phóng một loại enzyme gọi là alliinase, gây ra sự hình thành allicin. Sau đó, allicin bị phá vỡ để tạo thành các hợp chất organosulfur hữu ích.

Đáng chú ý, enzyme alliinase này chỉ có khi nghiền tỏi, nếu nấu chín, nhiệt độ nóng có thể làm vô hiệu hóa alliinase. Vì thế, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra việc nghiền nát tỏi và để yên trong 10 phút trước khi nấu sẽ có thời gian để alliinase hoạt động trước khi nhiệt làm mất tác dụng của nó.

Tờ Healthline cũng lưu ý, tỏi là gia vị an toàn cho hầu hết mọi người, tuy nhiên chúng vẫn có nhiều mặt hạn chế như có thể gây kích ứng hệ tiêu hóa khi ăn chúng vào lúc bụng đói.

Tỏi cũng có thể gây chứng ợ nóng và làm trầm trọng thêm bệnh trào ngược dạ dày - thực quản. Ngoài ra có thể tương tác với các loại thuốc làm loãng máu. Vì vậy nên tham khảo ý kiến của bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng trước khi bổ sung tỏi vào chế độ ăn uống hằng ngày.