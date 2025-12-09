Điều bất ngờ xảy ra với cơ thể nếu bạn ăn một tép tỏi mỗi đêm 09/12/2025 20:20

(PLO)- Ăn một tép tỏi sống trước khi ngủ có thể cải thiện tiêu hóa, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ tim mạch và ổn định đường huyết.

Tỏi chứa nhiều lợi ích cho sức khỏe có thể mang lại điều kỳ diệu cho cơ thể bạn nếu bạn thêm nó vào thói quen ăn uống buổi tối.

Ăn tỏi hệ tiêu hóa của bạn có thể được cải thiện. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Ăn một tép tỏi sống mỗi tối có thể cải thiện tiêu hóa, tăng cường miễn dịch, giảm viêm, hỗ trợ sức khỏe tim mạch và ổn định đường huyết.

Khoa học hiện đại cũng chứng minh điều này, nhờ các hợp chất như allicin và chất chống oxy hóa. Nhưng điều thú vị ở đây là: bạn có biết rằng chỉ cần ăn một tép tỏi vào buổi tối, trước khi đi ngủ, có thể hoạt động như một liều thuốc tăng cường sức khỏe chậm rãi trong khi bạn ngủ không?

Đây là những gì xảy ra khi bạn ăn một tép tỏi mỗi đêm.

Hệ tiêu hóa của bạn có thể được cải thiện

Theo nghiên cứu năm 2019, tỏi giúp tiêu hóa tốt hơn bằng cách kích thích các enzyme tiêu hóa và giảm đầy hơi. Sau vài tuần, nhiều người cảm thấy nhẹ nhàng hơn vào ban đêm và ít đầy hơi hơn vào buổi sáng.

Tác dụng prebiotic tự nhiên của tỏi cũng hỗ trợ hệ vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh, đóng vai trò quan trọng trong việc hấp thụ chất dinh dưỡng và cải thiện sự thoải mái tổng thể của hệ tiêu hóa.

Hệ miễn dịch được tăng cường nhẹ nhàng

Tỏi chứa nhiều allicin, một chất được biết đến với khả năng hỗ trợ chức năng miễn dịch, theo một nghiên cứu năm 2023. Điều này là do allicin có đặc tính kháng khuẩn và kháng viêm, giúp ngăn ngừa nhiễm trùng theo mùa.

Vì vậy, ăn một tép tỏi mỗi tối có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch, đặc biệt là trong mùa lạnh. Điều này không có nghĩa là bạn sẽ không bị ốm, nhưng nó có thể làm giảm mức độ nghiêm trọng của cảm lạnh và cúm theo thời gian.

Nó có thể giúp giảm viêm

Theo nghiên cứu năm 2015, tỏi rất giàu hợp chất chống viêm và chống oxy hóa. Ăn tỏi vào buổi tối trong một tháng có thể giúp giảm tình trạng viêm bên trong, thể hiện qua những dấu hiệu tinh tế như năng lượng tốt hơn, ít đau nhức ngẫu nhiên hơn hoặc chỉ đơn giản là cảm thấy bớt uể oải hơn.

Sức khỏe tim mạch của bạn có thể được cải thiện

Ăn tỏi thường xuyên có liên quan đến việc cải thiện sự cân bằng cholesterol và cải thiện tuần hoàn máu. Một nghiên cứu năm 2013 cho thấy tỏi giúp hạ huyết áp cao và điều hòa nồng độ cholesterol, hai yếu tố nguy cơ chính gây bệnh tim.

Tỏi cải thiện lưu thông máu, thư giãn mạch máu và bảo vệ sức khỏe tim mạch. Ăn tỏi vào buổi tối giúp cơ thể bạn có nhiều thời gian hơn để xử lý các hợp chất này. Sau hơn một tháng, tỏi có thể giúp giảm nhẹ mức LDL và hỗ trợ huyết áp khỏe mạnh hơn.

Lượng đường trong máu của bạn có thể ổn định

Theo nghiên cứu năm 2023, tỏi có tác dụng điều hòa đường huyết nhẹ. Ăn một tép tỏi mỗi tối có thể giúp cơ thể kiểm soát đường huyết hiệu quả hơn, đặc biệt là ở những người có lượng đường huyết dao động nhẹ.

Mặc dù tỏi không thể thay thế cho lời khuyên y tế hoặc thuốc men, nhưng nó có thể hỗ trợ cân bằng trao đổi chất tốt hơn khi kết hợp với lối sống lành mạnh.

Ai nên tránh ăn tỏi sống?

Tỏi sống không phù hợp với tất cả mọi người. Những người bị trào ngược axit, trào ngược dạ dày thực quản (GERD), hoặc dạ dày nhạy cảm nên cẩn thận, cũng như những người đang dùng thuốc làm loãng máu hoặc dị ứng với tỏi.

Những người bị viêm gan hoặc tiêu chảy không do vi khuẩn cũng được khuyến cáo nên tránh ăn tỏi sống. Mặc dù tiêu thụ ở mức độ vừa phải thường an toàn, nhưng nếu tiêu thụ quá nhiều có thể gây khó chịu tiêu hóa và hơi thở có mùi nồng.