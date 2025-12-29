Lợi ích bất ngờ của trà gừng chanh đối với sức khỏe mùa lạnh 29/12/2025 20:31

(PLO)- Nếu muốn phòng tránh các vấn đề sức khỏe trong mùa đông, trà gừng chanh là lựa chọn tuyệt vời cho hệ miễn dịch và cơ thể của bạn.

Trà gừng chanh làm từ gừng và chanh tươi, mang lại hiệu quả làm ấm, hỗ trợ tiêu hóa và làm dịu cơ thể. Loại trà này không chứa caffeine, giúp bổ sung nước và tăng cường hệ miễn dịch trong những tháng lạnh giá.

Uống trà gừng chanh giúp làm ấm cơ thể hiệu quả trong mùa đông. Ảnh: Ai.



Nhiều người thường tìm đến các loại trà thảo mộc để có cảm giác nhẹ nhàng và dễ tiêu hóa hơn trà sữa hay cà phê. Trà gừng chanh vừa có tác dụng làm dịu, vừa mang lại sự sảng khoái, rất thiết thực cho chế độ ăn uống mùa đông.

Dưới đây là 5 lý do bạn nên uống trà gừng chanh vào mùa đông:

Giúp giữ ấm cơ thể

Trà gừng chanh giúp làm ấm cơ thể hiệu quả. Theo Tiến sĩ dinh dưỡng Simran Saini (Bệnh viện Fortis- Ấn Độ), gừng có tính ấm, rất có lợi trong mùa lạnh. Một nghiên cứu trên tạp chí Y học cổ truyền Trung Quốc cũng chứng minh uống trà ấm giúp cải thiện tuần hoàn máu, tạo cảm giác ấm áp từ bên trong.

Hỗ trợ tiêu hóa

Các bữa ăn mùa đông thường đậm đà và nặng nề, dễ làm chậm quá trình tiêu hóa. Chuyên gia Ayurveda, Tiến sĩ Ashutosh Gautam cho biết gừng là loại thuốc bổ tiêu hóa tuyệt vời. Nó tăng cường nhu động dạ dày, giúp giảm táo bón, giảm axit, ngăn ngừa nôn mửa và bảo vệ niêm mạc dạ dày. Khi thêm chanh, thức uống sẽ có hương vị nhẹ nhàng, dễ tiêu hóa hơn các loại đồ uống nặng khác.

Làm dịu khó chịu ở cổ họng

Không khí lạnh và hệ thống sưởi khô dễ khiến cổ họng bị kích ứng. Trà gừng chanh ấm giúp giảm bớt sự khó chịu này. Gừng giàu tinh dầu có đặc tính chống viêm, hỗ trợ kiểm soát cảm lạnh, ho và các triệu chứng cúm. Trong khi đó, chanh chứa nhiều vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch trong thời điểm chuyển mùa.

Khuyến khích cung cấp đủ nước

Mọi người thường uống ít nước hơn vào mùa đông mà không hề nhận ra. Trà gừng chanh là thức uống ấm áp, thơm ngon giúp bạn duy trì sự cân bằng nước cho cơ thể mà không cần chỉ dựa vào nước lọc.

Lựa chọn thay thế cho đồ uống chứa caffeine

Trà gừng chanh không chứa caffeine, là lựa chọn tốt cho buổi tối để tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ. Đồ uống này mang lại sự ấm áp mà không gây bồn chồn hay lo lắng như khi dùng quá nhiều trà hay cà phê.

Cách pha trà gừng chanh tại nhà

Thành phần:

1 cốc nước.

Một miếng gừng tươi dài khoảng 2,5 cm (gọt vỏ, thái lát hoặc bào nhỏ).

1 thìa cà phê nước cốt chanh tươi.

1 thìa cà phê mật ong (tùy chọn).

Các bước thực hiện:

Đun sôi 1 cốc nước trong nồi.

Cho gừng vào đun nhỏ lửa trong 5-7 phút. Đun càng lâu, hương vị càng đậm đà.

Nhấc khỏi bếp và lọc trà vào cốc.

Khuấy đều với nước cốt chanh tươi.

Thêm mật ong nếu bạn thích vị ngọt nhẹ và thưởng thức nóng.

Lưu ý khi sử dụng

Bạn có thể uống trà gừng chanh hằng ngày với lượng vừa phải (1-2 tách). Tuy nhiên, nên tránh uống quá nhiều nếu bạn bị trào ngược axit, loét dạ dày hoặc đang dùng thuốc làm loãng máu.

Những lỗi thường gặp cần tránh

Đun gừng quá lâu: Đun quá 7 phút có thể làm trà bị đắng.

Thêm chanh khi nước đang sôi: Nên thêm chanh sau khi tắt bếp để giữ lại vitamin C.

Quá nhiều chất tạo ngọt: Mật ong hoặc đường dư thừa sẽ làm mất lợi ích sức khỏe và tăng calo.

Sử dụng gừng bột: Gừng tươi mang lại hương vị và dưỡng chất tốt nhất.

Uống trà quá nóng: Nước quá nóng có thể gây kích ứng cổ họng.