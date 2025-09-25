Chỉ một tách trà gừng mỗi ngày, cơ thể thay đổi ra sao? 25/09/2025 07:34

(PLO)- Trà gừng là một thức uống làm dịu dạ dày, vì nó có đặc tính kháng viêm, chống oxy hóa và kháng khuẩn tuyệt vời. Vậy, điều gì sẽ xảy ra với cơ thể bạn khi bạn uống trà gừng mỗi ngày?

Podcast:

Podcast: Chỉ một tách trà gừng mỗi ngày, cơ thể thay đổi ra sao?

Theo Times Now, uống trà gừng mỗi ngày có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, từ cải thiện tiêu hóa và tăng cường miễn dịch đến giảm viêm và giảm buồn nôn. Giàu chất chống oxy hóa, trà gừng cũng có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch và kiểm soát cân nặng. Tuy nhiên, uống quá nhiều có thể gây ra các tác dụng phụ như ợ nóng hoặc đau dạ dày, vì vậy việc điều độ là rất quan trọng.

Cải thiện tiêu hóa

Trà gừng giàu gingerol, một hợp chất hoạt tính sinh học giúp thức ăn di chuyển từ dạ dày qua hệ tiêu hóa hiệu quả hơn. Uống trà gừng, đặc biệt là sau bữa ăn, giúp làm sạch đường ruột.

Nó cũng làm giảm quá trình lên men trong ruột, táo bón và các yếu tố khác gây đầy hơi và chướng bụng.

Giảm viêm

Trà gừng chứa nhiều hợp chất chống viêm mạnh mẽ như 6-shogaol, zingerone và 8-shogaol. Những hoạt chất này có tác dụng ngăn chặn phản ứng viêm liên quan đến các bệnh mạn tính như viêm khớp dạng thấp, bệnh vảy nến và các bệnh tương tự khác.

Hỗ trợ giảm cân

Uống trà gừng thường xuyên giúp ức chế quá trình hấp thụ chất béo, điều chỉnh cách cơ thể lưu trữ mỡ và kiểm soát cảm giác thèm ăn. Đây là một trong những lý do gừng được coi là “trợ thủ” cho quá trình quản lý cân nặng.

Giảm buồn nôn và nôn

Gừng có tác dụng làm dịu chứng đau dạ dày, đồng thời cũng làm giảm buồn nôn và nôn mửa, thường liên quan đến say tàu xe và khi mang thai.

Trà gừng là một thức uống lành mạnh với nhiều lợi ích tuyệt vời. Ảnh: Getty Images

Trà gừng có tác dụng phụ nào không?

Mặc dù trà gừng có nhiều lợi ích nhưng vẫn có một số tác dụng phụ mà bạn có thể gặp phải, bao gồm Khó chịu đường tiêu hóa hoặc tiêu chảy, trào ngược axit, ợ nóng, huyết áp thấp, loạn nhịp tim, dị ứng.

Nhiều khi, trà gừng cũng có thể tương tác với thuốc làm loãng máu, vì vậy, điều quan trọng là phải tham khảo ý kiến ​​bác sĩ nếu bạn đang điều trị bằng hóa trị hoặc đang mang thai.

Uống bao nhiêu trà gừng là tốt cho bạn?

Hiện chưa có khuyến nghị chính thức về lượng trà gừng nên dùng mỗi ngày, nhưng các chuyên gia cho rằng bổ sung khoảng 3–4 gram gừng/ngày là an toàn. Một túi trà gừng thường chứa 1–2 gram, còn nếu bạn muốn tự pha, có thể làm theo cách sau:

- Gọt vỏ gừng tươi, cắt lát dày khoảng 1 cm (tương đương 2 gram).

- Cho lát gừng vào cốc, rót nước sôi và hãm trong 10–15 phút.

- Thêm mật ong, chanh hoặc các hương liệu tự nhiên khác nếu muốn vị dịu hơn.

Mặc dù có nhiều lợi ích, uống quá nhiều trà gừng có thể gây ra tác dụng phụ như ợ nóng hoặc đau dạ dày. Vì vậy, hãy duy trì thói quen này một cách điều độ để nhận được lợi ích tối ưu cho sức khỏe.