Những siêu thực phẩm giúp giảm huyết áp hiệu quả 25/12/2025 09:51

(PLO)- Việc bổ sung các thực phẩm tốt cho tim mạch có thể mang lại sự hỗ trợ ổn định và lâu dài cho người bị cao huyết áp.

Cá béo giàu axit béo omega-3, mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Dưới đây là những thực phẩm giúp giảm huyết áp hiệu quả bạn nên thêm vào chế độ ăn uống.

Cá béo

Các loại cá béo rất giàu axit béo omega-3, mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch. Các loại tiêu biểu bao gồm cá hồi, cá thu, cá mòi, cá trích và cá ngừ.

Omega-3 tạo ra những cải thiện bền vững cho sức khỏe. Lợi ích này tiếp tục kéo dài ngay cả những ngày bạn không ăn cá. Nghiên cứu cho thấy việc bổ sung khoảng 3 g omega-3 mỗi ngày có thể làm giảm chỉ số huyết áp khoảng 2-4 điểm.

Rau lá xanh

Các loại rau như rau bina, cải xoăn, cải cầu vồng và rau arugula giúp giảm huyết áp nhờ cung cấp kali, magiê và nitrat tự nhiên. Những chất dinh dưỡng này giúp mạch máu thư giãn và hỗ trợ cơ thể loại bỏ natri dư thừa.

Cụ thể, magiê giúp giữ cho các động mạch linh hoạt. Trong khi đó, cơ thể chuyển hóa nitrat thành oxit nitric, giúp mạch máu giãn ra để máu lưu thông dễ dàng hơn.

Bên cạnh đó, kali giúp hạ huyết áp bằng cách loại bỏ natri dư thừa và làm giãn thành mạch máu. Việc bổ sung khoảng 4.700 mg kali mỗi ngày có thể giảm chỉ số huyết áp từ 4-7 điểm.

Các loại quả mọng

Ăn quả mọng thường xuyên giúp duy trì huyết áp khỏe mạnh theo thời gian, đặc biệt với những người có chỉ số cao. Các loại quả mọng cải thiện sức khỏe mạch máu về lâu dài.

Nhiều loại quả mọng chứa chất chống oxy hóa giúp mạch máu luôn mềm dẻo. Một số loại còn có khả năng ngăn chặn enzyme chuyển đổi angiotensin (ACE), tương tự như tác dụng của một số loại thuốc huyết áp. Bạn nên ăn khoảng một cốc quả mọng tươi hoặc đông lạnh mỗi ngày như món ăn nhẹ hoặc thêm vào sinh tố.

Các loại đậu

Nhóm này bao gồm đậu lăng, đậu Hà Lan và đậu xanh. Nghiên cứu cho thấy thay thế một khẩu phần thịt đỏ bằng các loại đậu trong 5 ngày mỗi tuần giúp giảm huyết áp tâm thu khoảng 4 điểm. Những người ăn khoảng 55-70 g các loại đậu mỗi ngày có nguy cơ mắc huyết áp cao thấp hơn 43% theo thời gian.

Các loại đậu hỗ trợ huyết áp nhờ chứa arginine (giúp giãn nở mạch máu), chất xơ, axit folic và protein thực vật.

Quả kiwi

Các nghiên cứu cho thấy ăn hai quả kiwi mỗi ngày trong bảy tuần làm giảm huyết áp tâm thu khoảng 2,7 điểm. Quả kiwi cung cấp vitamin C, kali và chất chống oxy hóa hỗ trợ sức khỏe mạch máu.

Loại quả này giúp cải thiện chức năng nội mô (lớp lót mạch máu), tăng oxit nitric và giảm stress oxy hóa gây cứng động mạch. Nếu thích kiwi ngọt, bạn nên chọn quả hơi mềm khi chạm vào, gọt vỏ hoặc dùng thìa múc phần thịt bên trong.

Việc duy trì chế độ ăn tốt cho tim mạch như DASH hoặc Địa Trung Hải với đầy đủ ngũ cốc, trái cây và rau quả sẽ giúp duy trì huyết áp ổn định hiệu quả hơn.