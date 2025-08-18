Thực hiện những thay đổi này trong chế độ ăn uống có thể làm giảm huyết áp 18/08/2025 16:44

(PLO)- Một chế độ ăn giàu rau củ và trái cây không chỉ giúp giảm huyết áp mà còn là 'vũ khí bí mật' bảo vệ trái tim và thận của bạn một cách bền vững.

Theo The Times of India, nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng một chế độ ăn uống lành mạnh không chỉ là một phần quan trọng của việc duy trì sức khỏe tổng thể, mà còn là một liệu pháp hiệu quả cho những người bị tăng huyết áp (hay còn gọi là cao huyết áp).

Mặc dù đây là một 'kẻ giết người thầm lặng' ảnh hưởng đến hàng tỉ người trên thế giới, nhưng tin tốt là chúng ta có thể kiểm soát được nó và một trong những vũ khí mạnh mẽ nhất chính là chế độ ăn uống.

Sức mạnh của trái cây và rau củ

Theo một nghiên cứu mới nhất, việc tích cực bổ sung trái cây và rau củ vào bữa ăn hàng ngày có thể mang lại nhiều lợi ích vượt trội:

- Giảm huyết áp hiệu quả: Giúp huyết áp ổn định và giảm nguy cơ biến chứng.

- thiện sức khỏe thận: Bảo vệ thận khỏi những tổn thương do áp lực cao.

- Giảm nguy cơ bệnh tim mạch: Tim khỏe mạnh hơn, giảm nguy cơ đột quỵ và các bệnh liên quan.

Điều đặc biệt là, không giống như việc sử dụng thuốc Natri Bicarbonate, chế độ ăn giàu trái cây và rau củ có thể đạt được những lợi ích này trong khi vẫn giảm thiểu được nhu cầu dùng thuốc.

Chế độ ăn DASH: Lựa chọn vàng

Chế độ ăn DASH (Phương pháp Ăn uống để Ngăn ngừa Tăng Huyết áp) là một kế hoạch ăn uống toàn diện, chú trọng vào trái cây, rau củ và thực phẩm ít chất béo. Chế độ này cung cấp các khoáng chất cần thiết như kali, magiê, và canxi, những 'người hùng' giúp điều hòa huyết áp.

Chế độ ăn DASH có thể giúp giảm huyết áp và cải thiện sức khỏe tim mạch.

Các nghiên cứu đã chứng minh rằng DASH là cách hiệu quả nhất để bắt đầu điều trị tăng huyết áp. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa biết đến và áp dụng nó.

Cơ chế hoạt động: Cách ăn uống tác động đến cơ thể

Theo tiến sĩ Donald E. Wesson, đến từ Khoa Nội, Trường Y Dell, Đại học Texas tại Austin, vấn đề cốt lõi nằm ở cân bằng axit-bazơ của cơ thể. Chế độ ăn nhiều thịt động vật thường tạo ra axit, gây áp lực lên thận và có thể dẫn đến tổn thương lâu dài. Ngược lại, một chế độ ăn giàu trái cây và rau củ tạo ra bazơ, giúp thận làm việc hiệu quả hơn và bảo vệ các tế bào thận.

Một thử nghiệm lâm sàng kéo dài 5 năm đã củng cố lý thuyết này. Trong nghiên cứu, những người tham gia được chia thành các nhóm: một nhóm bổ sung trái cây và rau củ, một nhóm dùng viên Natri Bicarbonate và một nhóm được chăm sóc y tế thông thường.

Kết quả thật sự ấn tượng, cả hai nhóm sử dụng trái cây và rau củ hoặc Natri Bicarbonate đều cho thấy sự cải thiện về sức khỏe thận. Tuy nhiên, chỉ có nhóm sử dụng trái cây và rau củ là giảm được huyết áp và nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Điều này chứng tỏ trái cây và rau củ không chỉ bảo vệ thận mà còn là "liều thuốc" hiệu quả cho tim mạch. Hơn nữa, những người trong nhóm này còn có thể giảm liều lượng thuốc huyết áp mà vẫn đạt được hiệu quả mong muốn.

Thay đổi nhỏ, lợi ích lớn

Việc đưa chế độ ăn uống vào phác đồ điều trị bệnh mãn tính vẫn còn nhiều thách thức. Tuy nhiên, hiệu quả của nó là không thể phủ nhận.

Tiến sĩ Donald E. Wesson, nhấn mạnh: "Chúng ta cần nỗ lực nhiều hơn để đưa chế độ ăn lành mạnh vào việc điều trị bệnh và làm cho chúng dễ tiếp cận hơn với mọi người."

Hãy bắt đầu từ hôm nay. Thay vì coi trái cây và rau củ chỉ là món ăn phụ, hãy biến chúng thành nền tảng của mỗi bữa ăn để bảo vệ sức khỏe tim và thận của bạn.