Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn uống nước dưa leo thường xuyên? 07/01/2026 09:40

(PLO)- Nước dưa leo được làm bằng cách ngâm những lát dưa leo tươi vào nước.

Uống nước dưa leo là cách giải khát tuyệt vời để đáp ứng nhu cầu cấp nước của cơ thể. Loại nước này cũng cung cấp chất dinh dưỡng và các hợp chất thực vật có lợi. Không chỉ vậy, nước dưa leo còn giúp cải thiện vẻ ngoài của làn da và hỗ trợ giảm huyết áp.

Uống nước dưa leo giúp bạn luôn giữ đủ nước cho cơ thể. Ảnh Ai

Dưới đây là những lợi ích của việc uống nước dưa leo thường xuyên.

Luôn giữ đủ nước cho cơ thể

Uống đủ nước rất quan trọng đối với sức khỏe. Nếu thiếu nước, bạn có thể bị mệt mỏi, da khô, chóng mặt hoặc đầu óc mơ hồ.

Lượng chất lỏng cần thiết mỗi ngày phụ thuộc vào tuổi tác, cân nặng và hoạt động thể chất. Hầu hết mọi người cần từ 8 đến 12 cốc nước mỗi ngày. Nước dưa leo là một cách thơm ngon giúp bạn đạt được mục tiêu đó.

Cải thiện sức khỏe làn da

Nước dưa leo giúp tăng cường độ ẩm, giữ cho làn da mềm mại và căng mọng. Nó cũng giúp giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn nhỏ.

Dưa leo chứa chất chống oxy hóa bảo vệ da khỏi viêm nhiễm và lão hóa sớm. Khi thoa lên da, nước ép dưa leo còn giúp làm dịu kích ứng do cháy nắng.

Hỗ trợ mục tiêu giảm cân tốt hơn

Nước dưa leo chứa rất ít calo. Thay thế các loại nước ngọt bằng nước dưa leo giúp giảm lượng calo tiêu thụ hàng ngày.

Uống nước dưa leo trước bữa ăn có thể giúp kiềm chế sự thèm ăn. Thói quen này đồng thời làm giảm việc ăn vặt suốt cả ngày.

Bảo vệ sức khỏe xương

Dưa leo là nguồn cung cấp vitamin K dồi dào. Một cốc dưa leo đáp ứng khoảng 15% nhu cầu vitamin K hàng ngày của bạn. Vitamin K giúp cơ thể sản sinh ra các protein cần thiết để xương chắc khỏe.

Để nhận được lợi ích này, bạn hãy nhớ ăn cả những lát dưa leo trong nước. Vitamin K thường không hòa tan nhiều trong phần nước uống.

Hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru

Nước dưa leo giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả và ngăn ngừa táo bón. Nó hỗ trợ đẩy thức ăn qua ruột và loại bỏ chất thải ra khỏi cơ thể. Dưa leo bổ sung một lượng nhỏ chất xơ rất quan trọng cho sức khỏe đường ruột.

Lợi ích đối với huyết áp

Dưa leo chứa kali giúp hạ huyết áp. Kali hỗ trợ cơ thể loại bỏ natri dư thừa qua đường tiểu và giúp các mạch máu thư giãn.

Bạn nên ăn cả những lát dưa leo ngâm trong nước để nhận lợi ích tối đa. Các thực phẩm khác giàu kali gồm có nước ép cà rốt, mơ, kiwi và chuối.

Mẹo khi uống nước dưa leo

Nước dưa leo nhìn chung an toàn cho hầu hết mọi người. Tuy nhiên, người bị dị ứng phấn hoa có thể gặp hội chứng dị ứng miệng gây ngứa.

Nếu muốn thử nước dưa leo, bạn có thể tham khảo các cách sau:

Cho dưa leo thái mỏng vào bình nước và để trong tủ lạnh ít nhất hai tiếng. Thời gian ngâm càng lâu thì vị dưa leo càng nồng.

Bảo quản nước trong hộp kín ở tủ lạnh và sử dụng trong vòng 2 đến 3 ngày. Bạn nên vứt bỏ nếu lát dưa bị nhớt hoặc có mùi lạ.

Hãy ăn cả dưa leo thái lát để nhận được nhiều lợi ích nhất cho sức khỏe.

Có thể thêm chanh, bạc hà, gừng hoặc quả mọng để tăng hương vị và giá trị dinh dưỡng.