5 loại thức uống buổi sáng hỗ trợ giảm cân nhanh 06/01/2026 08:01

(PLO)- Nếu mục tiêu năm mới của bạn là giảm cân và sống lành mạnh hơn, thức uống phù hợp có thể tạo nên sự khác biệt.

Những lựa chọn thông minh vào buổi sáng không chỉ giúp tỉnh táo mà còn thúc đẩy trao đổi chất, cải thiện tiêu hóa, hỗ trợ đốt cháy chất béo mà còn giảm cân hiệu quả.

Trà xanh dồi dào chất chống oxy hóa catechin, giúp tăng tốc quá trình oxy hóa chất béo và cải thiện trao đổi chất. Ảnh: AI.

Dưới đây là 5 thức uống buổi sáng lành mạnh giúp bạn khởi đầu hành trình giảm cân để đón tết.

Trà xanh

Trà xanh dồi dào chất chống oxy hóa catechin, giúp tăng tốc quá trình oxy hóa chất béo và cải thiện trao đổi chất. Thức uống này chứa lượng caffeine vừa phải, giúp bạn tỉnh táo tự nhiên mà không gây bồn chồn.

Uống trà xanh vào buổi sáng giúp cơ thể đốt cháy calo hiệu quả hơn suốt cả ngày và hỗ trợ giảm cân. Đây là lựa chọn tuyệt vời thay thế cho các loại đồ uống có đường.

Nước chanh ấm

Nước chanh ấm giúp bổ sung nước cho cơ thể sau giấc ngủ dài và cung cấp vitamin C hỗ trợ chuyển hóa chất béo. Độ axit của chanh hỗ trợ tiêu hóa và đào thải độc tố, giúp bạn cảm thấy nhẹ nhàng, sảng khoái. Bắt đầu ngày mới với thức uống này có thể giảm đầy hơi và kiểm soát cơn thèm ăn, từ đó hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Thức uống giấm táo

Giấm táo nổi tiếng với khả năng điều chỉnh lượng đường trong máu và kiềm chế sự thèm ăn. Khi pha loãng với nước, nó tạo ra thức uống có vị chua nhẹ giúp bạn no lâu hơn. Hàm lượng axit axetic trong giấm táo hỗ trợ phân giải chất béo và cải thiện tiêu hóa. Bạn nên sử dụng với lượng vừa phải để đạt hiệu quả tốt nhất.

Nước hạt chia

Hạt chia rất giàu chất xơ, giúp bạn cảm thấy no lâu và thỏa mãn. Khi ngâm trong nước, chúng tạo thành chất sền sệt giúp làm chậm tiêu hóa và ổn định lượng đường trong máu.

Điều này giúp bạn ít cảm thấy thèm ăn và kiểm soát cơn đói tốt hơn. Ngoài ra, hạt chia chứa nhiều axit béo omega-3 và protein cung cấp dinh dưỡng dồi dào cho cơ thể.

Trà gừng

Gừng chứa các hợp chất làm tăng sinh nhiệt, giúp cơ thể đốt cháy nhiều calo hơn. Trà gừng cũng cải thiện tiêu hóa và giảm viêm, hỗ trợ quản lý cân nặng tổng thể.

Một tách trà gừng ấm vào buổi sáng tạo nên khởi đầu lành mạnh và giữ cho hệ tiêu hóa của bạn luôn khỏe mạnh.

Những điều cần biết về thức uống buổi sáng và giảm cân

Những loại đồ uống này phát huy tác dụng tốt nhất khi uống vào buổi sáng sớm để khởi động trao đổi chất và bổ sung nước. Kết quả có thể khác nhau tùy cơ địa mỗi người. Nếu kết hợp chế độ ăn lành mạnh và tập thể dục, bạn có thể nhận thấy sự thay đổi trong vài tuần.

Bạn chỉ nên dùng một hoặc hai ly mỗi ngày để tránh khó chịu tiêu hóa như ợ chua hoặc đầy hơi. Đây là những loại đồ uống an toàn, tuy nhiên nếu có bệnh lý như trào ngược axit hoặc tiểu đường, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng giấm táo hoặc nước chanh để giảm cân.