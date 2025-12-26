Những thực phẩm giúp bạn giảm cân, tăng cơ 26/12/2025 10:24

(PLO)-Ăn đủ những thực phẩm này giúp cơ thể duy trì năng lượng cả ngày.

Bạn đã bao giờ thắc mắc tại sao mình lại cảm thấy đói hơn, buồn ngủ hơn và hơi thiếu năng lượng vào mùa đông chưa? Một lý do lớn là cơ thể bạn phải làm việc vất vả hơn để giữ ấm, và đó chính là lúc việc nạp đủ protein mỗi ngày phát huy tác dụng.

Protein không chỉ xây dựng cơ bắp mà còn giúp bạn no lâu, hỗ trợ hệ miễn dịch và giúp cơ thể duy trì năng lượng khi nhiệt độ giảm xuống.

Theo các chuyên gia, thực phẩm giàu đạm nên có trong chế độ ăn để giúp giảm cân, tăng cơ và duy trì năng lượng.

Ăn hạt thường xuyên giúp tăng cảm giác no, rất lý tưởng cho mùa đông khi cảm giác đói thường tăng cao.

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), một quả trứng luộc kỹ cung cấp gần 4g protein. Trứng giúp bạn no lâu hơn, giảm cảm giác thèm ăn vặt trong ngày. Đây là nguồn protein hoàn chỉnh, nghĩa là chúng chứa tất cả các axit amin thiết yếu mà cơ thể cần.

Sữa và các sản phẩm từ sữa cung cấp protein chất lượng cao cùng với canxi và vitamin D – những chất đặc biệt quan trọng vào mùa đông.

Củ dền có thể không phải là loại rau giàu protein nhất, nhưng nó chứa nhiều đạm hơn so với nhiều loại rau củ khác. Nó cũng chứa các chất chống oxy hóa hỗ trợ hệ miễn dịch.

Cá ngừ trở thành một trong những thực phẩm gây no nhất hiện có. Nó cực kỳ tốt cho việc phục hồi cơ bắp và lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm nguồn protein nạc, chất lượng cao vào mùa đông.

Việc ăn các loại đậu thường xuyên giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và duy trì mức đường huyết ổn định, khiến chúng trở thành thực phẩm thiết yếu cho mùa đông.