Uống cà phê quá nhiều, liệu có bị gì không? 24/12/2025 16:28

(PLO)-Uống cà phê được nhận định là tốt cho sức khỏe nhưng cần điều độ.

Các nhà khoa học Mỹ cho biết, mỗi người là một cá thể khác biệt, và vì thế, phản ứng với caffeine có thể thay đổi tùy từng người.

Việc uống cà phê khi bụng đói hoặc đột ngột tăng liều lượng so với mức bình thường có thể gây ra cảm giác bồn chồn, run rẩy. Yếu tố di truyền cũng đóng một vai trò nhất định.

Một số cơ thể có khả năng chuyển hóa caffeine rất nhanh, trong khi những người khác lại phân giải chậm, dẫn đến trạng thái hưng phấn quá mức. Việc thiếu hụt chất dinh dưỡng, đặc biệt là magiê hoặc vitamin nhóm B, cũng có thể làm tăng mức độ nhạy cảm với caffeine.

Về mặt sinh lý, caffeine tác động rất nhanh. Adenosine là chất khiến chúng ta cảm thấy buồn ngủ và thư giãn, khi chất này bị ngăn chặn, chúng ta sẽ bắt đầu cảm thấy tỉnh táo và minh mẫn ngay lập tức.

Một khi adenosine bị chặn, caffeine cũng kích thích giải phóng adrenaline. Nhịp tim của bạn cũng có thể tăng lên.

Chỉ trong vòng 10 đến 15 phút, caffeine đã đi vào máu, và sau khoảng 30 phút, bạn sẽ ở trạng thái đỉnh cao của cà phê khi bạn sẽ tập trung sắc bén hơn, phản xạ nhanh hơn, và thậm chí tâm trạng có thể trở nên vui vẻ, phấn chấn hơn.

Tùy thuộc vào tốc độ chuyển hóa của cơ thể, những hiệu ứng này có thể kéo dài từ bốn đến sáu tiếng. Chẳng trách tại sao rất nhiều người trong chúng ta phải dựa vào cà phê để có thể vượt qua một ngày làm việc.