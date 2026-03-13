Bắt đầu ngày mới với 10 thực phẩm chống viêm hiệu quả 13/03/2026 08:25

(PLO)- Bắt đầu ngày mới với các thực phẩm chống viêm giàu chất chống oxy hóa, axit béo omega-3 và chất xơ giúp cơ thể phòng bệnh.

Viêm mãn tính là nguyên nhân thầm lặng gây ra nhiều vấn đề sức khỏe và để đẩy lùi tình trạng này thì bạn nên tiêu thụ thực phẩm chống viêm này.

Trứng cung cấp protein chất lượng cao và các chất dinh dưỡng thiết yếu. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Dưới đây là những thực phẩm chống viêm tốt nhất mà bạn có thể bổ sung vào thực đơn của mình.

Sữa chua

Sữa chua chứa nhiều lợi khuẩn giúp củng cố niêm mạc ruột và ngăn chặn các hợp chất gây viêm xâm nhập vào máu. Việc chọn loại sữa chua nguyên chất, không đường giúp tránh nạp thêm đường gây giảm tác dụng chống viêm.

Các sản phẩm từ sữa lên men như kefir cũng có tác dụng tương tự đối với đường ruột. Bạn có thể thêm các loại quả mọng và quả óc chó lên sữa chua Hy Lạp hoặc sử dụng kefir cho món sinh tố.

Các loại quả mọng

Các loại quả mọng rất giàu anthocyanin. Đây là một loại polyphenol giúp làm dịu chứng viêm và giảm stress oxy hóa. Các flavonoid chống viêm này tạo nên màu sắc rực rỡ cho trái cây.

Chất xơ trong dâu tây, mâm xôi và việt quất giúp ổn định lượng đường trong máu và thúc đẩy tiêu hóa. Giống như các loại quả mọng, anh đào chua rất giàu anthocyanin giúp giảm viêm hiệu quả.

Yến mạch

Yến mạch chứa beta-glucan, một chất xơ hòa tan giúp điều chỉnh lượng đường trong máu và giảm cholesterol. Cả hai đều là yếu tố nguy cơ liên quan đến viêm nhiễm.

Việc tiêu thụ yến mạch thường xuyên giúp mạch máu khỏe mạnh hơn. Các polyphenol hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột và giảm các phân tử gây viêm. Yến mạch cán hoặc cắt thép có nhiều chất xơ hơn các loại ăn liền.

Trứng

Trứng cung cấp protein chất lượng cao và các chất dinh dưỡng thiết yếu. Lòng đỏ trứng giàu lutein, zeaxanthin và phospholipid giúp giảm viêm. Đối với hầu hết người khỏe mạnh, tiêu thụ trứng ở mức độ vừa phải sẽ hỗ trợ các cơ chế chống viêm. Bạn có thể chiên trứng với rau xanh hoặc dùng trứng chần ăn kèm bánh mì nướng nguyên hạt.

Rau lá xanh



Các loại rau lá xanh như rau bina và cải xoăn rất giàu vitamin A, C và K. Những loại rau này giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do oxy hóa. Chất xơ trong chúng hỗ trợ chức năng tiêu hóa và giảm viêm.

Các loại rau họ cải như bông cải xanh chứa sulforaphane giúp điều hòa tình trạng viêm. Hãy thêm một ít rau arugula vào trứng bác hoặc xay rau bina vào sinh tố để bổ sung dưỡng chất.

Cá hồi

Cá hồi là nguồn cung cấp axit béo omega-3 tuyệt vời, bao gồm EPA và DHA. Đây là những hợp chất chống viêm mạnh mẽ. Nó cũng chứa astaxanthin, một chất chống oxy hóa bảo vệ tế bào và giảm viêm mạch máu.

Cá hồi đánh bắt tự nhiên thường cung cấp nhiều omega-3 hơn so với cá hồi nuôi. Bạn có thể xé nhỏ cá hồi bày lên bánh mì nướng nguyên hạt hoặc thêm vào trứng bác.

Quả bơ

Quả bơ rất giàu chất béo không bão hòa đơn giúp giảm các chỉ số viêm. Ăn bơ có thể hỗ trợ tăng mức độ chất chống oxy hóa trong máu, bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa. Loại quả này cũng chứa vitamin E và carotenoid giúp làm dịu viêm. Bạn hãy nghiền bơ phết lên bánh mì nướng nguyên hạt hoặc thái lát ăn kèm với trứng.

Bánh mì nguyên cám

Bánh mì nguyên cám giữ lại lớp cám, mầm và nội nhũ của hạt ngũ cốc, cung cấp chất xơ hỗ trợ tiêu hóa. Chất xơ giúp điều chỉnh lượng đường trong máu và giảm viêm mãn tính.

Khi mua sắm, bạn nên tìm dòng chữ "100% ngũ cốc nguyên hạt" trong danh sách thành phần. Chọn loại bánh mì này thay vì bánh mì trắng giúp hạn chế sự tăng đột biến lượng đường trong máu.

Quả óc chó

Quả óc chó đặc biệt giàu axit alpha-linolenic (ALA), một loại omega-3 thực vật giúp giảm các chỉ số sinh học gây viêm như protein phản ứng C. Một số nghiên cứu cho thấy quả óc chó có thể bảo vệ chống lại chứng viêm thần kinh.

Chúng cũng cung cấp magiê và polyphenol hỗ trợ sức khỏe đường ruột. Bạn có thể rắc quả óc chó lên yến mạch hoặc sữa chua để sử dụng hàng ngày.

Hạt chia

Hạt chia cung cấp chất xơ, protein và ALA giúp giảm các phân tử gây viêm. Chúng chứa các chất chống oxy hóa như axit chlorogenic và axit caffeic giúp bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa. Hạt lanh cũng cung cấp những lợi ích tương tự từ omega-3 thực vật. Hãy trộn hạt chia vào yến mạch ngâm qua đêm hoặc rắc lên sữa chua để tăng thêm độ giòn cho món ăn.