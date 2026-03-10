Ăn những thứ này giúp đảo ngược tình trạng bệnh tiểu đường tuýp 2 10/03/2026 16:23

Trong cuộc sống có nhiều điều không thể thay đổi, nhưng bệnh tiểu đường tuýp 2 hoàn toàn có thể được đảo ngược thông qua những điều chỉnh khoa học.

Các nghiên cứu mới nhất giai đoạn 2024–2025 từ Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ (ADA) chỉ ra rằng thay đổi chế độ ăn uống không chỉ giúp quản lý bệnh tốt hơn mà trong nhiều trường hợp còn có thể đưa cơ thể trở về trạng thái bình thường.

Chỉ trong vòng 12 tuần, người bệnh có thể lấy lại sức khỏe, năng lượng và khả năng kiểm soát cơ thể mình.

Các chuyên gia cho biết dù chưa có thuốc chữa khỏi hoàn toàn, nhưng việc duy trì chế độ ăn cân bằng nghiêm ngặt, giảm cân và tập thể dục đều đặn có thể giúp đưa lượng đường trong máu về mức an toàn.

Trong đó, giảm cân được coi là phương pháp hiệu quả nhất để đảo ngược tình trạng bệnh vì nó giúp cơ thể duy trì ổn định mức đường huyết một cách tự nhiên.

Một nghiên cứu phối hợp giữa Đại học British Columbia và Đại học Teesside (Anh) với sự tham gia của các dược sĩ địa phương cũng xác nhận rằng các can thiệp về chế độ ăn uống trong 12 tuần có thể điều trị và đôi khi là đảo ngược hoàn toàn căn bệnh này.

Để đạt được mục tiêu đó, người bệnh cần tập trung vào các loại thực phẩm nguyên bản, giàu dinh dưỡng.

Các loại rau lá xanh như rau chân vịt, cải xoăn và cải cầu vồng là nguồn cung cấp vitamin C và chất chống oxy hóa dồi dào, giúp giảm tình trạng căng thẳng oxy hóa và viêm nhiễm vốn là những tác nhân làm bệnh trầm trọng hơn.

Một nghiên cứu trên tạp chí Y khoa Anh (BMJ) cho thấy việc tăng cường rau xanh trong các bữa ăn hằng ngày như salad hoặc sinh tố giúp kiểm soát đường huyết rất hiệu quả. Bên cạnh đó, các loại cá béo như cá hồi, cá thu và cá mòi với hàm lượng axit béo omega-3 cao không chỉ bảo vệ sức khỏe tim mạch mà còn giúp giảm lượng đường trong máu khi đói theo các báo cáo từ ADA.

Việc bổ sung các loại hạt như hạnh nhân, óc chó, hạt chia và hạt lanh vào thực đơn hằng ngày sẽ cung cấp chất xơ, chất béo lành mạnh và protein, giúp người bệnh cảm thấy no lâu và giữ đường huyết ổn định.

Theo Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ, thói quen ăn hạt thường xuyên giúp giảm chỉ số HbA1c – một dấu hiệu quan trọng trong kiểm soát đường huyết dài hạn.

Ngoài ra, các loại bí như bí đỏ, bí ngòi và tỏi cũng là những lựa chọn tuyệt vời nhờ hàm lượng carbohydrate thấp, giàu chất chống oxy hóa và có khả năng giảm cholesterol xấu cũng như huyết áp.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng việc duy trì lượng carbohydrate đồng nhất trong mỗi bữa ăn và lập kế hoạch ăn uống phù hợp với lịch trình sinh hoạt mỗi ngày chính là chìa khóa để tạo nên một lối sống lành mạnh bền vững, giúp bảo vệ sức khỏe và ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm của bệnh tiểu đường.