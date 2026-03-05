Ngừng ăn trước khi đi ngủ 3 tiếng giúp hạ huyết áp và đường huyết hiệu quả 05/03/2026 18:57

(PLO)- Việc không ăn trong vòng 3 giờ trước khi đi ngủ có thể giúp hạ huyết áp và lượng đường trong máu.

Nghiên cứu mới cho thấy thói quen ngừng ăn trước khi đi ngủ 3 tiếng giúp hạ huyết áp, cải thiện sức khỏe tim mạch và nhịp tim mà không cần cắt giảm calo.

Không ăn trong vòng ba tiếng trước khi đi ngủ có thể giúp cải thiện huyết áp và lượng đường trong máu. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Nghiên cứu do các nhà khoa học tại Northwestern Medicine thực hiện trên những người có nguy cơ mắc bệnh tim mạch chuyển hóa. Khi người tham gia ngừng ăn ít nhất 3 giờ trước khi ngủ, kéo dài thời gian nhịn ăn qua đêm lên khoảng 12 giờ, các chỉ số tim mạch đều cải thiện rõ rệt.

Cụ thể, huyết áp ban đêm giảm khoảng 3,5%, nhịp tim giảm khoảng 5%. Đồng thời, khả năng kiểm soát đường huyết ban ngày và phản ứng insulin cũng tốt hơn.

Tiến sĩ Phyllis C Zee, Giám đốc Trung tâm Y học Nhịp sinh học và Giấc ngủ tại Northwestern Medicine, cho biết việc gắn thời điểm nhịn ăn với giấc ngủ mang lại lợi ích cho cả ngày lẫn đêm. "Kết quả cho thấy việc tăng thời gian nhịn ăn lên tối thiểu 12 giờ là phương pháp thiết thực để duy trì sức khỏe tim mạch".

Vai trò của đồng hồ sinh học

Các chuyên gia nhận định nhịp sinh học đóng vai trò then chốt trong quá trình này. Ông Angel Planells, người phát ngôn của Học viện Dinh dưỡng và Chế độ ăn kiêng, giải thích cơ thể hoạt động theo một đồng hồ sinh học nội tại để điều chỉnh trao đổi chất và chức năng tim.

"Ăn khuya khi cơ thể đang chuẩn bị ngủ có thể phá vỡ nhịp sinh học tự nhiên. Ăn xong sớm hơn giúp duy trì quá trình tiêu hóa phù hợp với chu kỳ ngủ - thức", ông Planells nói.

Khi chiều tối đến gần, nồng độ melatonin tăng lên để báo hiệu cơ thể chuẩn bị nghỉ ngơi. Việc ăn uống trong giai đoạn này buộc cơ thể phải tiêu hóa khi đang cần "chế độ nghỉ", gây ảnh hưởng đến việc điều hòa đường huyết và huyết áp.

Tránh ăn khuya giúp duy trì hiện tượng "giảm huyết áp ban đêm" bình thường. Điều này cho phép cơ thể tập trung hoàn toàn vào các quá trình phục hồi thay vì tiêu hóa.

Cách hình thành thói quen ăn uống khoa học

Dù nghiên cứu mang tính ngắn hạn, nhưng đối với người có nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đây là chiến lược đơn giản và ít tốn kém. Phương pháp này không yêu cầu thực đơn đặc biệt mà chỉ cần điều chỉnh thời gian.

Để dễ dàng thích nghi, chuyên gia khuyên bạn nên ăn xong bữa ít nhất 3 tiếng trước khi ngủ. Bạn có thể chọn bữa tối sớm hoặc nhẹ hơn, dần dần chuyển các bữa ăn nhẹ đêm khuya lên sớm hơn từ 15 đến 30 phút để hình thành thói quen lâu dài.