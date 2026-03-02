5 loại thực phẩm gây đau tim và sai lầm ăn uống cần tránh 02/03/2026 20:17

(PLO)- Cơn đau tim hiếm khi xảy ra mà không có dấu hiệu báo trước.

Cơn đau tim thường là kết quả của nhiều năm tổn thương tích tụ trong tim và mạch máu. Lối sống không lành mạnh, đặc biệt là chế độ ăn uống kém, dần gây viêm nhiễm, kháng insulin và tổn thương động mạch.

Carbohydrate siêu chế biến trong thực phẩm đóng gói là nguyên nhân chính gây tăng đường huyết và insulin. Ảnh: AI.



Dù hậu quả có vẻ đột ngột, quá trình này thường diễn ra chậm. Tin tốt là sức khỏe tim mạch phần lớn bị ảnh hưởng bởi thói quen hàng ngày.

Bác sĩ Brijmohan Arora là chuyên gia tiểu đường với hơn 24 năm kinh nghiệm tại New Delhi. Ông đã xác định 5 loại thực phẩm là nguyên nhân hàng đầu gây đau tim: “Nếu bạn không muốn bị đau tim đột ngột, bạn phải loại bỏ 5 sai lầm này khỏi chế độ ăn uống của mình”.

Ông nhấn mạnh những lựa chọn này làm tăng tình trạng viêm và kháng insulin, dẫn đến tổn thương tim.

Dầu hạt

Tiến sĩ Arora khuyên hạn chế dầu thực vật tinh luyện như dầu mù tạt và dầu hướng dương. Việc tiêu thụ quá mức có thể góp phần gây stress oxy hóa, ảnh hưởng sức khỏe tim mạch. Thay vào đó, ông đề xuất lựa chọn chất béo truyền thống như bơ, dầu dừa trong nấu ăn hàng ngày.

Ông giải thích: “Lựa chọn sai lầm đầu tiên là các loại dầu thực vật. Chúng làm tăng các gốc oxy phản ứng, gây hại cho tim và mạch máu. Để nấu ăn, tôi khuyên nên sử dụng bơ, dầu ghee, dầu dừa hoặc dầu lạc với lượng nhỏ”.

Thực phẩm đóng gói và chế biến sẵn

Carbohydrate siêu chế biến trong thực phẩm đóng gói là nguyên nhân chính gây tăng đường huyết và insulin. Theo thời gian, những đợt tăng này gây viêm mãn tính và tổn thương thành động mạch. Lượng carbohydrate dư thừa dễ tích trữ dưới dạng mỡ nội tạng, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim.

Ông nhấn mạnh: “Sai lầm tiếp theo là ăn thực phẩm đóng gói như khoai tây chiên. Chúng chứa hàm lượng chất bảo quản, muối và tinh bột cao. Chúng gây tăng đường huyết tức thời, làm tổn thương động mạch và thúc đẩy xơ vữa động mạch”.

Đồ uống có đường

Đường lỏng trong đồ uống có ga gây tăng đường huyết và insulin, đồng thời làm giảm cholesterol tốt (HDL). Theo Tiến sĩ Arora, nó cũng làm tăng triglyceride, góp phần gây tổn thương tim.

Ông giải thích: “Trẻ em thường uống đồ uống có đường, nước ép trái cây và nước tăng lực. Đường dạng lỏng vào máu rất nhanh, gây hại cho tim”.

Ngũ cốc tinh chế

Các loại carbohydrate như mì ống, mì sợi và bánh mì làm từ ngũ cốc tinh chế ảnh hưởng xấu đến trao đổi chất. Việc tiêu thụ thường xuyên góp phần gây kháng insulin và viêm nhiễm, gây áp lực lên hệ tim mạch.

Tiến sĩ Arora nhấn mạnh: “Sai lầm thứ tư là tiêu thụ ngũ cốc tinh chế. Chúng rất có hại vì dẫn đến kháng insulin và tăng viêm trong cơ thể, cuối cùng gây hại cho tim”.

Thịt chế biến sẵn

Các loại thịt như xúc xích và salami chứa nhiều nitrat, muối và chất bảo quản. Những hợp chất này dần làm suy yếu chức năng tim mạch và ảnh hưởng sức khỏe tổng thể.

Ông giải thích: “Sai lầm thứ năm là ăn thịt chế biến sẵn như xúc xích hoặc lạp xưởng. Chúng chứa hàm lượng nitrat, natri và chất bảo quản cao, không tốt cho quá trình trao đổi chất”.

Nhiều nghiên cứu quy mô lớn chứng minh 5 loại thực phẩm này là yếu tố nguy cơ hàng đầu gây đau tim. Bạn không thể dùng thực phẩm chức năng để bù đắp cho một chế độ ăn uống không lành mạnh.

Ông kết luận: “Việc tiếp tục những thói quen ăn uống này sẽ gây hại cho cơ thể và tim, cho dù bạn dùng bao nhiêu thực phẩm chức năng đi chăng nữa”.