5 loại đồ uống buổi sáng giúp tăng sự tập trung thay thế cà phê 03/06/2026 08:54

(PLO)- Các loại đồ uống buổi sáng như nước lọc, trà xanh và nhiều loại khác có thể giúp tăng cường sự tập trung mà không gây cảm giác bồn chồn.

Một số loại đồ uống buổi sáng, như cà phê và trà, tự nhiên chứa các hợp chất như caffeine và L-theanine. Những hợp chất này có thể giúp hỗ trợ sự tập trung.

Nước là đồ uống buổi sáng quan trọng nhất giúp tăng cường sự tập trung. Ảnh: Health.



Nước là đồ uống buổi sáng quan trọng nhất giúp tăng cường sự tập trung. Não bộ chứa khoảng 75% nước, vì vậy ngay cả tình trạng mất nước nhẹ cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng tập trung.

Các loại đồ uống khác có thể giúp cải thiện khả năng tập trung bao gồm cà phê, trà xanh, matcha, trà đen, yerba mate, ca cao và sinh tố giàu protein. Cà phê chứa caffeine, chất này kích thích não bộ và có thể tăng khả năng tập trung. Tuy nhiên, uống quá nhiều cà phê cũng có thể làm tăng cảm giác bồn chồn và lo lắng ở một số người. Các loại đồ uống buổi sáng khác có thể giúp tăng cường năng lượng và sự tập trung.

Nước

Não bộ chiếm 75% là nước. Mất 1-2% lượng nước trong cơ thể có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng nhận thức. Điều này có thể khiến bạn khó suy nghĩ minh mẫn, tập trung, ghi nhớ thông tin và đưa ra quyết định hơn.

Các nghiên cứu cho thấy việc nhịn uống nước 12 tiếng có thể làm giảm sự tỉnh táo và thời gian phản xạ. Một nghiên cứu năm 2021 cho thấy uống 500 ml nước trước khi đi ngủ và thêm 500 ml vào buổi sáng giúp cải thiện sự tỉnh táo và tốc độ phản xạ.

Trà xanh

Trà xanh được pha bằng cách ngâm lá trà xanh trong nước nóng. Nó chứa cả caffeine và L-theanine, một loại axit amin.

Việc kết hợp caffeine và L-theanine có thể mang lại hiệu quả tăng cường khả năng tập trung tốt hơn so với chỉ dùng caffeine đơn thuần.

Caffeine là chất kích thích mạnh, trong khi L-theanine có tác dụng làm dịu. Một số nghiên cứu cho thấy L-theanine có thể giúp giảm các tác dụng phụ của caffeine, chẳng hạn như khó ngủ và tăng huyết áp.

Trà xanh và trà đen thường có hàm lượng L-theanine cao hơn so với trà trắng và trà ô long.

Ngoài ra, trà xanh là một lựa chọn thay thế ít caffeine hơn so với cà phê dành cho những người gặp tác dụng phụ do caffeine gây ra. Một tách trà xanh chứa khoảng 30 miligam caffeine, trong khi một tách cà phê chứa khoảng 92 miligam.

Trà xanh cũng rất giàu chất chống oxy hóa như catechin. Các nghiên cứu cho thấy những hợp chất này có thể giúp giảm viêm và hỗ trợ chức năng nhận thức.

Để tối đa hóa hàm lượng chất chống oxy hóa, hãy bảo quản trà xanh ở nơi tối, mát và khô ráo. Pha trà với nước ở nhiệt độ 80-85°C trong 2-3 phút có thể giúp giữ lại nhiều chất chống oxy hóa hơn.

Matcha

Matcha là một loại trà xanh được làm bằng cách nghiền toàn bộ lá trà thành bột mịn. Nó cung cấp nhiều caffeine và L-theanine hơn trà xanh thông thường vì toàn bộ lá trà được tiêu thụ.

Sô cô la nóng

Ca cao chứa một lượng nhỏ caffeine, nhưng lại là nguồn cung cấp theobromine dồi dào.

Một nghiên cứu năm 2017 cho thấy ca cao pha có thể làm giảm các lỗi liên quan đến sự tập trung. Nghiên cứu cũng chỉ ra việc thêm caffeine vào ca cao giúp tăng sự tập trung. Đồng thời, nó làm giảm tác dụng gây lo lắng so với khi chỉ uống caffeine.

Sinh tố giàu protein

Não bộ sử dụng glucose (đường) để tạo năng lượng. Sự thay đổi nồng độ đường huyết có thể ảnh hưởng đến sự minh mẫn và khả năng tập trung trong ngắn hạn. Kiểm soát đường huyết cũng ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của não bộ về lâu dài.

Ăn các bữa ăn hoặc bữa phụ cân bằng dinh dưỡng có thể giúp ngăn ngừa sự tăng giảm đột ngột lượng đường trong máu và giảm tình trạng mệt mỏi sau đó.

Sinh tố giàu protein không thêm đường giúp cung cấp năng lượng ổn định. Loại thức uống này tốt hơn các loại nước tăng lực chứa nhiều caffeine và đường.