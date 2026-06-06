7 vật dụng nhà bếp cần thay mới định kỳ để bảo vệ sức khỏe cả gia đình 06/06/2026 15:48

(PLO)- Nhiều vật dụng trong nhà bếp tưởng chừng vô hại nhưng lại có thể trở thành nơi tích tụ vi khuẩn nếu sử dụng quá lâu, làm gia tăng nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cả gia đình.

Theo EatingWell, tiết kiệm là thói quen tốt, nhưng không phải vật dụng nhà bếp nào cũng nên sử dụng đến khi hỏng hoàn toàn mới thay. Nhiều món đồ tiếp xúc thường xuyên với thực phẩm và độ ẩm có thể trở thành nơi tích tụ vi khuẩn, nấm mốc hoặc giảm hiệu quả sử dụng theo thời gian.

Dưới đây là những vật dụng nên được kiểm tra và thay mới định kỳ để đảm bảo an toàn vệ sinh trong gian bếp.

Thay mới đúng lúc những vật dụng nhà bếp tưởng chừng nhỏ nhặt là cách đơn giản để bảo vệ sức khỏe và giữ gian bếp luôn sạch sẽ. Ảnh: Getty

1. Miếng bọt biển và khăn rửa chén

Miếng bọt biển dễ giữ lại độ ẩm, cặn thức ăn và vi khuẩn nên cần thay sau vài tuần sử dụng. Khăn rửa chén có độ bền cao hơn nhưng vẫn cần được giặt thường xuyên và thay mới sau khoảng 3 tháng hoặc khi xuất hiện mùi hôi, ẩm mốc.

2. Thớt

Các vết cắt trên thớt là nơi vi khuẩn dễ trú ngụ. Thớt nhựa nên được thay sau vài tháng sử dụng nếu bề mặt bị xước nhiều. Với thớt tre hoặc thớt gỗ, tuổi thọ có thể kéo dài từ một đến hai năm nếu được bảo quản đúng cách.

Ngoài ra, nên dùng riêng thớt cho thực phẩm sống và thực phẩm chín để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn chéo.

3. Dụng cụ bằng gỗ

Muỗng, vá hoặc đũa nấu ăn bằng gỗ có thể sử dụng trong nhiều năm, nhưng cần thay ngay khi xuất hiện các vết nứt, cong vênh hoặc mục gãy. Những hư hỏng này khiến việc vệ sinh trở nên khó khăn và tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển.

4. Nồi, chảo chống dính

Không cần thay theo thời gian cố định, nhưng khi lớp chống dính bị bong tróc, trầy xước hoặc chảo không còn hoạt động hiệu quả, bạn nên cân nhắc thay mới. Bề mặt hư hỏng có thể ảnh hưởng đến chất lượng món ăn và việc nấu nướng hằng ngày.

5. Hộp đựng thực phẩm bằng nhựa

Hộp nhựa thường xuống cấp dần theo thời gian với các dấu hiệu như đổi màu, ám mùi, cong vênh hoặc nứt nhỏ. Khi xuất hiện những dấu hiệu này, việc thay thế là cần thiết để đảm bảo vệ sinh và an toàn thực phẩm.

6. Khăn lau bếp

Khăn lau bếp nên được giặt thường xuyên và phơi khô hoàn toàn sau mỗi lần sử dụng. Nếu khăn bị sờn rách, giảm khả năng thấm hút hoặc có mùi khó chịu dù đã giặt sạch, đó là dấu hiệu cần thay mới.

7. Bàn chải và miếng cọ rửa chén

Bàn chải rửa chén thường cần thay sau khoảng 3 tháng sử dụng hoặc khi lông bàn chải bị tòe và giảm khả năng làm sạch. Với miếng cọ rửa, nên thay trước khi chúng bị rách hoặc biến dạng quá mức.

Kiểm tra định kỳ thay vì chờ hỏng

Tuổi thọ của các vật dụng nhà bếp phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm, tần suất sử dụng và cách bảo quản. Thay mới đúng thời điểm không chỉ giúp việc nấu nướng thuận tiện hơn mà còn góp phần hạn chế nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm trong gia đình.