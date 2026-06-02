Cà phê lạnh hay cà phê nóng: Loại nào tốt cho sức khỏe hơn? 02/06/2026 14:45

(PLO)- Không chỉ khác nhau về nhiệt độ và hương vị, cà phê nóng và cà phê lạnh còn tác động đến cơ thể theo những cách riêng mà không phải ai cũng biết.

Theo NDTV, cà phê là một trong những loại đồ uống phổ biến nhất thế giới và đã trở thành thói quen không thể thiếu của nhiều người. Có người bắt đầu ngày mới bằng một tách cà phê nóng để tỉnh táo, trong khi những người khác lại yêu thích cảm giác sảng khoái từ cà phê lạnh, đặc biệt trong những ngày thời tiết oi bức.

Vậy giữa cà phê nóng và cà phê lạnh, đâu là lựa chọn tốt hơn cho sức khỏe?

Cà phê nóng và cà phê lạnh đều mang lại lợi ích

Dù được pha nóng hay lạnh, cà phê vẫn chứa caffeine và nhiều hợp chất sinh học có lợi, giúp tăng sự tỉnh táo, cải thiện khả năng tập trung và hỗ trợ quá trình trao đổi chất.

Một số nghiên cứu cho thấy cà phê nóng có thể chứa lượng chất chống oxy hóa nhỉnh hơn đôi chút do nhiệt độ cao giúp chiết xuất nhiều hợp chất có lợi từ hạt cà phê. Tuy nhiên, sự khác biệt này không quá lớn và cả hai loại đều có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý.

Khác biệt nằm ở cách pha chế

Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai loại đồ uống này nằm ở nhiệt độ chiết xuất.

Cà phê nóng được pha bằng nước ở nhiệt độ cao, giúp giải phóng các loại tinh dầu và hợp chất tạo hương, mang đến mùi thơm đậm đà cùng vị cà phê đặc trưng.

Trong khi đó, cà phê pha lạnh (cold brew) được ngâm trong nước lạnh nhiều giờ. Quá trình này hạn chế việc chiết xuất các hợp chất tạo vị đắng, giúp đồ uống có hương vị dịu hơn, ít chua và ngọt tự nhiên hơn.

Ngoài ra, nhiều loại cà phê pha lạnh đậm đặc có thể chứa lượng caffeine cao hơn trên cùng một thể tích do tỷ lệ cà phê sử dụng lớn hơn so với cách pha truyền thống.

Tác động đến hệ tiêu hóa

Đây là yếu tố tạo nên sự khác biệt rõ rệt giữa hai loại cà phê.

Cà phê nóng có thể kích thích tiết axit dạ dày mạnh hơn, khiến một số người gặp tình trạng ợ nóng, trào ngược hoặc cảm giác khó chịu ở đường tiêu hóa.

Ngược lại, cà phê pha lạnh thường được đánh giá là "êm" hơn với dạ dày. Mặc dù độ pH của hai loại tương đối giống nhau, cà phê lạnh chứa ít hợp chất có tính axit hơn nên ít gây kích ứng niêm mạc dạ dày, phù hợp với những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Cẩn trọng với lượng calo bổ sung

Lợi ích sức khỏe của cà phê không chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ mà còn nằm ở cách thưởng thức.

Nhiều loại cà phê lạnh trên thị trường thường được bổ sung siro, đường, sữa đặc hoặc kem béo, khiến lượng calo tăng đáng kể. Điều này có thể làm giảm những lợi ích vốn có của cà phê.

Tương tự, cà phê nóng cũng có thể trở thành đồ uống nhiều năng lượng nếu thêm quá nhiều đường hoặc kem. Vì vậy, cà phê đen hoặc các phiên bản ít đường vẫn là lựa chọn tối ưu hơn cho sức khỏe.

Khi nào nên chọn cà phê nóng?

Cà phê nóng có thể là lựa chọn phù hợp nếu bạn:

Thích hương vị đậm đà và mùi thơm đặc trưng của cà phê.

Muốn tận dụng tối đa các hợp chất chống oxy hóa được chiết xuất trong quá trình pha nóng.

Không gặp vấn đề về dạ dày hoặc trào ngược axit.

Cần một thức uống giúp làm ấm cơ thể vào buổi sáng hoặc trong thời tiết lạnh.

Khi nào nên chọn cà phê lạnh?

Cà phê lạnh sẽ phù hợp hơn nếu bạn:

Có dạ dày nhạy cảm hoặc thường xuyên bị trào ngược, ợ nóng.

Ưa thích hương vị dịu nhẹ, ít đắng và ít chua.

Muốn một thức uống giải khát trong những ngày nắng nóng.

Có nhu cầu kiểm soát cảm giác khó chịu sau khi uống cà phê.