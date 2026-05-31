5 loại dầu làm nước sốt salad tốt nhất cho sức khỏe tim mạch 31/05/2026 09:47

(PLO)- Dầu ô liu là một loại nước sốt salad đơn giản và tốt cho sức khỏe.

Nước sốt salad tự làm hay là dầu là một trong những cách dễ nhất để tăng hương vị và nâng cao giá trị dinh dưỡng cho bữa ăn. Tuy nhiên, loại dầu bạn sử dụng rất quan trọng. Các loại dầu khác nhau sẽ cung cấp lượng chất béo không bão hòa, chất chống oxy hóa và các hợp chất thực vật có lợi khác nhau.

Dầu ô liu

Dầu ô liu nguyên chất chứa nhiều polyphenol hơn so với các loại dầu ô liu thông thường đã qua tinh chế. Nghiên cứu cho thấy tiêu thụ 20 đến 30 gram dầu ô liu nguyên chất mỗi ngày giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.

Loại dầu này cung cấp các chất chống viêm, tác động tích cực đến chỉ số lipid, tăng oxit nitric và giảm huyết áp. Tất cả các yếu tố này đều hỗ trợ sức khỏe tim mạch và góp phần làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Dầu hạt cải

Nghiên cứu cho thấy dầu hạt cải (canola) giúp giảm đáng kể cholesterol toàn phần và cholesterol xấu (LDL) so với các loại dầu khác. Cholesterol cao là một yếu tố nguy cơ lớn dẫn đến bệnh tim, nguyên nhân gây tử vong hàng đầu hiện nay.

Dù đôi khi nhận về những đánh giá tiêu cực vì là dầu hạt, việc sử dụng dầu hạt cải trong nước sốt salad vẫn mang lại tác động tích cực cho sức khỏe tim mạch.

Dầu bơ

Dầu bơ có hàm lượng chất béo không bão hòa cao và chứa nhiều vitamin, khoáng chất thiết yếu như vitamin E. Một muỗng canh dầu bơ cung cấp gần 10 gram chất béo không bão hòa đơn.

Hiện các nghiên cứu về lợi ích của dầu bơ trên cơ thể người còn hạn chế. Tuy nhiên, một số thử nghiệm cho thấy loại dầu này giúp cải thiện các chỉ số sức khỏe tim mạch và chuyển hóa sau bữa ăn. Nghiên cứu sơ bộ trên động vật cũng cho thấy dầu bơ giúp tăng cholesterol tốt (HDL), giảm cholesterol toàn phần và LDL.

Dầu quả óc chó

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng dầu quả óc chó có thể làm giảm viêm mạch máu và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Chất béo không bão hòa đa trong loại dầu này giúp mạch máu hoạt động tốt hơn bằng cách cải thiện chức năng mạch và giảm viêm.

Một muỗng canh dầu quả óc chó cung cấp 8,5 gram chất béo không bão hòa đa. Những chất béo này bao gồm axit alpha-linolenic (ALA), một loại chất béo omega-3 gốc thực vật giúp bảo vệ tim mạch hiệu quả.

Dầu hạt lanh

Dầu hạt lanh có khả năng làm giảm viêm, đặc biệt ở những người bị rối loạn lipid máu hoặc bệnh tim mạch vành. Lợi ích này đến từ cấu trúc axit béo giàu ALA.

Một muỗng canh dầu hạt lanh chứa 9 gram chất béo không bão hòa đa. Cơ thể sẽ chuyển đổi ALA thành các axit béo omega-3 chuỗi dài khác để điều hòa mức cholesterol.

Cách làm nước sốt salad với các loại dầu tốt cho sức khỏe

Bạn có thể tự làm nước sốt salad tại nhà bằng các loại dầu tốt cho sức khỏe để tận dụng tối đa lợi ích của chúng. Hãy bắt đầu với tỷ lệ 3 phần dầu và 1 phần axit (như giấm hoặc nước chanh). Sau đó, bạn thêm chất nhũ hóa như mù tạt Dijon, sốt tahini hoặc sữa chua Hy Lạp để có kết cấu tốt hơn. Cuối cùng, hãy tăng hương vị bằng các loại thảo mộc, hành, gia vị hoặc trái cây họ cam quýt.

Tùy thuộc vào hương vị mong muốn, bạn có thể chọn loại dầu phù hợp cho món ăn:

Dầu ô liu nguyên chất hảo hạng thích hợp cho món salad trộn hàng ngày.

Dầu bơ lý tưởng cho các loại nước sốt kem có vị dịu nhẹ.

Dầu hạt cải phù hợp nếu bạn cần hương vị trung tính.

Dầu quả óc chó mang lại mùi thơm đặc trưng của hạt.

Dầu hạt lanh là lựa chọn tốt nhất cho các loại nước sốt không cần đun nóng.