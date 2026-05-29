Bác sĩ cảnh báo rủi ro sức khỏe khi giảm cân nhanh 29/05/2026 07:51

(PLO)- Giảm cân là mục tiêu rèn luyện sức khỏe của nhiều người, nhưng việc giảm cân nhanh lại dẫn đến nhiều rủi ro không đáng có.

Theo Tiến sĩ Vassily Eliopoulos, chuyên gia về tuổi thọ tại Đại học Cornell (Mỹ), việc giảm cân quá nhanh có thể không phải là lựa chọn lành mạnh. Ngày 26-5, Tiến sĩ Vass chia sẻ trên Instagram về những tác động thực sự xảy ra với cơ thể khi giảm cân nhanh chóng và các biện pháp khắc phục.

Giảm cân với tốc độ nhanh làm tăng đáng kể nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe. Ảnh: AI.



Nghịch lý giảm cân

Khi mô tả các tác động tiêu cực, Tiến sĩ Vass nhắc đến "nghịch lý giảm cân". Theo đó, việc giảm cân nhanh mang lại cảm giác thành công vì cân nặng giảm, quần áo vừa vặn hơn và người tập cảm thấy nhẹ nhàng. Tuy nhiên, bên trong cơ thể lại diễn ra quá trình mất cơ bắp, giảm mật độ xương, sức mạnh và suy giảm khả năng trao đổi chất. "Bạn trở nên nhẹ hơn nhưng yếu hơn. Nhỏ hơn nhưng dễ vỡ hơn", Tiến sĩ Vass nhấn mạnh.

Tác hại của việc giảm cân nhanh

Giảm cân với tốc độ nhanh làm tăng đáng kể nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe sau:

Teo cơ: Giảm cân nhanh dẫn đến mất cơ, đặc biệt nếu thiếu protein và không tập luyện sức mạnh. Khối lượng cơ nạc giảm nhanh hơn khối lượng mỡ.

Giảm mật độ xương: Việc giảm cân làm giảm tải trọng cơ học lên xương. Kết hợp với thiếu hụt dinh dưỡng, mật độ xương giảm, làm tăng nguy cơ gãy xương.

Suy giảm trao đổi chất: Cơ bắp hoạt động mạnh mẽ, vì vậy mất cơ sẽ làm chậm tốc độ trao đổi chất khi nghỉ ngơi. Điều này khiến việc giảm cân sau này khó khăn hơn và dễ tăng cân trở lại.

Thiếu hụt chất dinh dưỡng: Ăn ít khiến cơ thể thiếu vi chất. Thiếu sắt, vitamin B12, vitamin D, magiê và kẽm sẽ đẩy nhanh quá trình lão hóa và suy giảm chức năng cơ thể.

Người giảm cân nhanh thường đối mặt với tình trạng yếu ớt toàn thân. Các hậu quả rõ ràng bao gồm: suy yếu cơ bắp, mệt mỏi do thiếu hụt dinh dưỡng, tăng nguy cơ chấn thương và rối loạn chuyển hóa (chuyển hóa chậm, giảm độ nhạy cảm với insulin).

Làm thế nào để giảm cân an toàn?

Khi cố gắng giảm cân, Tiến sĩ Vass lưu ý: "Mục tiêu là trở nên mạnh mẽ hơn về mặt trao đổi chất trong khi vẫn giảm cân". Để thực hiện điều này, người tập cần đảm bảo các yếu tố:

Cung cấp đủ protein: Nạp 1,2-1,6g protein trên mỗi kg trọng lượng cơ thể để duy trì khối lượng cơ bắp.

Tập luyện sức mạnh: Thực hiện 3-4 lần mỗi tuần để duy trì và tăng cường sức mạnh trong quá trình giảm cân.

Tối ưu hóa vi chất dinh dưỡng: Bổ sung đủ chất để ngăn ngừa thiếu hụt trong thời kỳ cắt giảm calo.

Theo dõi chuyển hóa: Kiểm tra sinh học định kỳ để theo dõi khối lượng cơ bắp, mật độ xương, tỷ lệ trao đổi chất và tình trạng dinh dưỡng.

Quy trình được giám sát: Nên có sự giám sát y tế để đảm bảo việc giảm cân lành mạnh, bền vững và bảo vệ chức năng cơ thể.