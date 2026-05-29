Cơ thể thiếu nước giữa nắng nóng, thận có thể chịu tổn thương nghiêm trọng 29/05/2026 13:26

(PLO)- Nắng nóng kéo dài không chỉ khiến cơ thể kiệt sức mà còn âm thầm gây áp lực lên thận, làm tăng nguy cơ sỏi thận và tổn thương thận nghiêm trọng do mất nước.

Theo The Healthsite, thận đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cân bằng chất lỏng và điện giải, đào thải chất cặn bã, kiểm soát huyết áp và giữ ổn định cho cơ thể. Khi thời tiết quá nóng, cơ thể mất nước nhanh hơn thông qua mồ hôi. Nếu không được bù nước đầy đủ, thận sẽ phải hoạt động quá tải, từ đó làm tăng nguy cơ tổn thương.

Giữa thời tiết oi bức, thói quen uống không đủ nước có thể khiến thận phải hoạt động quá tải và đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm.

Nên uống bao nhiêu nước trong thời tiết nắng nóng?

Nhu cầu nước của mỗi người phụ thuộc vào tuổi tác, cân nặng, mức độ vận động và điều kiện môi trường. Tuy nhiên, trong thời tiết nóng, phần lớn người trưởng thành cần khoảng 2,5-3,5 lít chất lỏng mỗi ngày để duy trì hoạt động bình thường của cơ thể.

Những người thường xuyên làm việc ngoài trời, vận động nhiều hoặc đổ mồ hôi nhiều có thể cần bổ sung lượng nước cao hơn. Một sai lầm phổ biến là chỉ uống nước khi cảm thấy khát. Thực tế, cảm giác khát xuất hiện khi cơ thể đã bắt đầu rơi vào trạng thái mất nước.

Nắng nóng làm tăng nguy cơ sỏi thận

Mất nước là một trong những nguyên nhân khiến nguy cơ sỏi thận tăng cao trong mùa hè. Khi cơ thể thiếu nước, nước tiểu trở nên cô đặc hơn, tạo điều kiện để các khoáng chất và muối kết tinh, hình thành sỏi trong thận hoặc đường tiết niệu.

Những người từng mắc sỏi thận hoặc có nguy cơ cao cần đặc biệt chú ý bổ sung nước đầy đủ trong thời tiết nắng nóng để hạn chế tái phát.

Dấu hiệu cảnh báo mất nước và tổn thương thận

Tình trạng mất nước và căng thẳng ở thận thường dễ bị bỏ qua. Các dấu hiệu như mệt mỏi, chóng mặt, khô miệng, tiểu ít, tiểu buốt, đau tức vùng bụng dưới hoặc chuột rút cơ bắp đều có thể là tín hiệu cảnh báo cơ thể đang thiếu nước nghiêm trọng.

Người cao tuổi, trẻ nhỏ và những người mắc bệnh tiểu đường, cao huyết áp có nguy cơ gặp biến chứng thận cao hơn khi bị mất nước kéo dài. Vì vậy, việc nhận biết sớm các triệu chứng bất thường là rất quan trọng.

Người mắc bệnh thận cần đặc biệt cẩn trọng

Trong các đợt nắng nóng kéo dài, người mắc bệnh thận cần tuân thủ nghiêm hướng dẫn của bác sĩ về lượng nước bổ sung hằng ngày. Việc thiếu nước có thể làm bệnh tiến triển nặng hơn, nhưng uống quá nhiều nước cũng có thể gây áp lực cho thận và hệ tuần hoàn.

Các chuyên gia khuyến cáo mỗi người nên chủ động bổ sung nước đều đặn, hạn chế để cơ thể rơi vào tình trạng khát kéo dài, đồng thời duy trì chế độ sinh hoạt hợp lý để bảo vệ sức khỏe thận trong mùa hè.

Khi các đợt nắng nóng ngày càng xuất hiện thường xuyên và khắc nghiệt hơn, việc chú ý đến thói quen uống nước và chăm sóc sức khỏe thận trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.