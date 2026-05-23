Có nên uống sữa ấm trước khi đi ngủ để ngủ ngon hơn? 23/05/2026 19:15

(PLO)- Nhiều người duy trì thói quen uống sữa ấm trước khi ngủ để dễ nhập cuộc giấc ngủ.

Tuy nhiên, dưới góc độ y học, việc uống sữa ấm trước khi đi ngủ có thực sự mang lại lợi ích sức khỏe và giúp ngủ ngon hơn?

Mặc dù mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng, uống sữa ấm vào ban đêm có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Ảnh: AI.



Tiến sĩ Ashok Kumar, chuyên gia tư vấn cấp cao kiêm trưởng khoa tiêu hóa tại Bệnh viện chuyên khoa Dharmshila Narayana ở Delhi, đã giải đáp các thắc mắc thường gặp về thói quen này.

Giá trị dinh dưỡng của sữa không thay đổi theo thời gian

Nhiều người tin rằng uống sữa sẽ gây "nặng bụng" hoặc giảm bớt lợi ích nếu uống trước khi đi ngủ. Tuy nhiên, bác sĩ khẳng định điều này không đúng về mặt y học. Các đặc tính dinh dưỡng của sữa không thay đổi theo thời gian uống.

"Sữa có thể uống vào buổi sáng hoặc trước khi đi ngủ, các chất dinh dưỡng vẫn giữ nguyên như canxi tốt cho xương, protein cho cơ bắp, magiê cho hệ thần kinh và các vitamin thiết yếu", Tiến sĩ Kumar cho biết.

Do đó, cơ thể vẫn hấp thụ trọn vẹn dinh dưỡng và thời điểm uống không làm giảm chất lượng của sữa.

Uống sữa có làm bạn buồn ngủ hơn?

Quan niệm uống sữa ấm giúp ngủ ngon hoàn toàn có cơ sở khoa học. Bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa giải thích rằng sữa thực sự có thể giúp cơ thể thư giãn.

Tiến sĩ Kumar giải thích: "Tryptophan là một axit amin trong sữa giúp tạo ra hormone melatonin để kiểm soát giấc ngủ. Đây là lý do sữa giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ".

Uống sữa ấm cũng giúp giảm căng thẳng tinh thần và tạo hiệu ứng thư giãn. Tuy nhiên, chuyên gia lưu ý không nên coi sữa ấm như một loại "thần dược" chữa mất ngủ. Đây chỉ là phương pháp bổ sung cho thói quen thư giãn ban đêm đối với những người dung nạp được sữa.

Những tác hại có thể xảy ra

Mặc dù mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng, uống sữa ấm vào ban đêm có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Tình trạng khó chịu đường tiêu hóa sau khi uống sữa khá phổ biến, đặc biệt ở người không dung nạp lactose.

Tiến sĩ Kumar phân tích: "Sữa chứa đường lactose dễ gây đầy hơi, chướng bụng, đau bụng hoặc tiêu chảy. Sữa nguyên kem có thể gây ợ nóng nếu nằm ngay sau khi uống. Ngoài ra, sữa có thể gây tăng cân nếu không giảm các nguồn calo khác".

Ai nên tránh uống sữa ấm trước khi đi ngủ?

Những nhóm người nên cân nhắc tránh uống sữa ấm vào ban đêm gồm: người đang cố gắng giảm cân, người bị trào ngược axit, khó tiêu và người không dung nạp lactose. Những trường hợp này nên chuyển sang uống sữa vào buổi sáng hoặc chọn loại sữa ít béo.

Giải pháp thay thế thông minh

Tiến sĩ Kumar gợi ý sữa bò không chứa lactose là lựa chọn phù hợp để dễ tiêu hóa hơn. Người thường xuyên bị ợ chua nên ưu tiên sữa ít béo hoặc sữa tách béo.

Ngoài ra, bạn có thể thay thế bằng các loại trà thư giãn hỗ trợ giấc ngủ như trà hoa cúc, trà thì là. Các loại đồ uống ấm từ thực vật như sữa hạnh nhân hoặc sữa yến mạch cũng là giải pháp thay thế hiệu quả trước khi đi ngủ.