Chỉ cần 5 phút tập thể dục mỗi ngày có thể giúp bạn sống lâu hơn

(PLO)- Một nghiên cứu mới cho thấy chỉ cần 5 phút vận động mỗi ngày cũng có thể giúp giảm nguy cơ tử vong sớm, cho thấy những thay đổi nhỏ trong thói quen sống vẫn mang lại lợi ích sức khỏe lâu dài.

Các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu của hơn 150.000 người trưởng thành tại Anh, Mỹ và Scandinavia và nhận thấy ngay cả việc tăng nhẹ mức độ vận động hằng ngày cũng liên quan đến nguy cơ tử vong thấp hơn. Những hoạt động quen thuộc như đi bộ nhanh, leo cầu thang, đạp xe, mang đồ hay vận động nhẹ trong lúc làm việc nhà đều được tính là có lợi cho sức khỏe.

Chỉ vài phút vận động mỗi ngày cũng có thể tạo nên khác biệt lớn cho sức khỏe, giúp giảm nguy cơ tử vong sớm và cải thiện tuổi thọ theo thời gian.

Theo các chuyên gia, lợi ích lớn nhất đôi khi không nằm ở những buổi tập cường độ cao mà ở việc giảm thời gian ngồi yên và vận động nhiều hơn hiện tại. Giáo sư Ulf Ekelund cho biết chỉ cần cắt giảm khoảng 30 phút ngồi liên tục mỗi ngày cũng có thể tạo ra khác biệt đáng kể đối với tuổi thọ.

Nghiên cứu đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh lối sống hiện đại ngày càng ít vận động. Nhiều chuyên gia hiện khuyến khích mô hình "vận động ngắn", chia các khoảng vận động nhỏ trong ngày thay vì cố gắng duy trì những buổi tập dài. Các thói quen đơn giản như đi bộ khi nghe điện thoại, chọn cầu thang bộ hay giãn cơ giữa giờ làm việc đều có thể hỗ trợ tuần hoàn máu, sức khỏe tim mạch và tinh thần.

Dù vậy, các chuyên gia vẫn khuyến nghị người trưởng thành nên duy trì ít nhất 150 phút vận động mức độ vừa phải mỗi tuần theo khuyến cáo của World Health Organization. Tuy nhiên, thông điệp quan trọng từ nghiên cứu là: vận động dù ít vẫn tốt hơn không vận động.

Bạn không cần ngay lập tức trở thành người chạy marathon để cải thiện sức khỏe. Đôi khi, chính những thói quen nhỏ được duy trì đều đặn mỗi ngày mới là yếu tố tạo nên khác biệt lớn nhất theo thời gian, theo Times Now.