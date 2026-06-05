Thức khuya lướt điện thoại mỗi đêm: Não bộ của bạn đang bị ảnh hưởng ra sao? 05/06/2026 08:49

(PLO)- Lướt điện thoại trước khi ngủ có thể mang lại cảm giác giải trí tức thời, nhưng thói quen này dễ làm rối loạn giấc ngủ và ảnh hưởng đến chức năng não bộ.

Theo EatingWell, nhiều người có thói quen lướt điện thoại trước khi ngủ để thư giãn sau một ngày làm việc. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng việc tiếp xúc với màn hình vào đêm khuya có thể làm gián đoạn giấc ngủ và ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của não bộ.

Hãy dành một giờ không sử dụng thiết bị điện tử trước khi đi ngủ để cải thiện giấc ngủ và hỗ trợ sức khỏe não bộ lâu dài. Ảnh: Getty

Làm rối loạn đồng hồ sinh học

Não bộ sản xuất hormone melatonin khi môi trường xung quanh tối dần, giúp cơ thể chuẩn bị cho giấc ngủ. Ánh sáng xanh từ điện thoại có thể làm chậm quá trình này, khiến cơ thể khó nhận biết đã đến giờ nghỉ ngơi.

Kết quả là bạn có thể mất nhiều thời gian hơn để chìm vào giấc ngủ, ngủ không sâu hoặc thường xuyên thức giấc giữa đêm.

Ảnh hưởng đến trí nhớ và khả năng học hỏi

Giấc ngủ là thời điểm não bộ xử lý và lưu trữ những thông tin tiếp nhận trong ngày. Khi thời gian ngủ bị rút ngắn hoặc chất lượng giấc ngủ suy giảm, quá trình củng cố trí nhớ cũng bị ảnh hưởng.

Theo các chuyên gia, thiếu ngủ kéo dài có thể làm giảm khả năng tập trung, ghi nhớ và tiếp thu kiến thức mới.

Khiến não bộ khó thư giãn

Không chỉ ánh sáng màn hình, nội dung trên điện thoại cũng góp phần giữ cho não bộ luôn ở trạng thái tỉnh táo. Các video ngắn, mạng xã hội hay thông báo liên tục kích thích sự chú ý, khiến nhiều người trì hoãn giờ đi ngủ mà không nhận ra.

Tình trạng này dễ dẫn đến thiếu ngủ, mệt mỏi vào ngày hôm sau và làm giảm hiệu suất làm việc.

Nguy cơ đối với sức khỏe lâu dài

Chỉ một đêm ngủ không đủ giấc cũng có thể khiến bạn khó tập trung, dễ cáu gắt và giảm khả năng đưa ra quyết định. Nếu kéo dài, thiếu ngủ còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, bệnh tim mạch, tiểu đường và rối loạn chuyển hóa.

Làm gì để hạn chế tác hại?

Các chuyên gia khuyến nghị nên ngừng sử dụng điện thoại và các thiết bị điện tử ít nhất một giờ trước khi đi ngủ. Đồng thời, hãy hạn chế mang điện thoại vào phòng ngủ hoặc tắt thông báo để tránh bị làm phiền trong đêm.

Việc dành thời gian đọc sách, nghe nhạc nhẹ hoặc thực hiện các hoạt động thư giãn khác trước giờ ngủ cũng giúp não bộ dễ dàng bước vào trạng thái nghỉ ngơi hơn.