Ăn chuối trước khi ngủ có giúp bạn ngủ ngon hơn không? 25/06/2026 10:45

(PLO)- Không chỉ giúp no bụng, một quả chuối vào buổi tối còn có thể hỗ trợ bạn ngủ sâu và ngon giấc hơn.

Theo VerywellHealth, nếu bạn thường trằn trọc vào ban đêm, một quả chuối trước giờ đi ngủ có thể là lựa chọn đáng thử. Loại trái cây quen thuộc này chứa nhiều dưỡng chất có khả năng hỗ trợ thư giãn cơ thể, điều hòa hormone giấc ngủ và giúp bạn dễ đi vào giấc ngủ hơn.

Một quả chuối trước khi ngủ có thể mang lại nhiều lợi ích cho giấc ngủ hơn bạn nghĩ. Ảnh: Getty

1. Tryptophan hỗ trợ sản sinh hormone giấc ngủ

Chuối chứa tryptophan, một axit amin mà cơ thể sử dụng để tạo ra serotonin và melatonin.

Serotonin giúp cơ thể thư giãn, cải thiện tâm trạng và hỗ trợ giấc ngủ.

Melatonin đóng vai trò điều hòa đồng hồ sinh học và chu kỳ ngủ - thức.

Một số nghiên cứu cho thấy việc bổ sung tryptophan từ thực phẩm có thể giúp ngủ nhanh hơn và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Đáng chú ý, chuối chín vàng thường chứa nhiều tryptophan hơn, trong khi chuối chín kỹ có thể chứa một lượng melatonin tự nhiên.

2. Magiê giúp thư giãn cơ bắp và thần kinh

Chuối là nguồn cung cấp magiê khá tốt. Khoáng chất này giúp cơ bắp và hệ thần kinh thư giãn, đồng thời tham gia vào quá trình sản xuất melatonin.

Những người thiếu magiê thường dễ gặp tình trạng khó ngủ, ngủ không sâu giấc hoặc thức giấc giữa đêm. Vì vậy, ăn chuối vào buổi tối có thể góp phần giúp cơ thể thư giãn hơn trước khi ngủ.

3. Kali hỗ trợ giảm chuột rút và thư giãn cơ thể

Chuối nổi tiếng là thực phẩm giàu kalin một chất điện giải quan trọng đối với hoạt động của cơ bắp và thần kinh.

Kali có thể giúp giảm nguy cơ chuột rút về đêm, đồng thời hỗ trợ cơ thể thư giãn, từ đó góp phần cải thiện chất lượng giấc ngủ.

4. Carbohydrate giúp tryptophan dễ vào não hơn

Một quả chuối cỡ trung bình cung cấp khoảng 27g carbohydrate. Việc bổ sung carbohydrate trước khi ngủ có thể giúp tryptophan được vận chuyển vào não hiệu quả hơn, từ đó thúc đẩy quá trình sản xuất serotonin và melatonin.

Đây là một trong những lý do khiến chuối được xem là món ăn nhẹ phù hợp vào buổi tối.

5. Chất xơ giúp hạn chế cảm giác đói giữa đêm

Mỗi quả chuối trung bình chứa khoảng 3g chất xơ, giúp tạo cảm giác no vừa phải và hạn chế tình trạng thức giấc vì đói vào nửa đêm.

Chuối xanh thường chứa nhiều chất xơ hơn, trong khi ở chuối chín, một phần chất xơ đã chuyển hóa thành đường tự nhiên, giúp trái cây có vị ngọt hơn.

6. Vitamin B6 hỗ trợ sản xuất serotonin và melatonin

Chuối còn cung cấp vitamin B6, dưỡng chất cần thiết cho quá trình tạo ra serotonin và melatonin trong não.

Nhờ đó, loại vitamin này góp phần hỗ trợ điều hòa tâm trạng, giảm căng thẳng và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

7. Thời điểm ăn cũng rất quan trọng

Để phát huy hiệu quả tốt nhất, bạn nên ăn chuối khoảng 1-2 giờ trước khi đi ngủ thay vì ăn ngay trước khi lên giường. Khoảng thời gian này giúp cơ thể tiêu hóa và hấp thu dưỡng chất hiệu quả hơn, đồng thời hạn chế cảm giác đầy bụng hoặc khó chịu khi nằm ngủ.